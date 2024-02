Os parisienses votaram a favor de triplicar os custos de estacionamento para os veículos utilitários desportivos (SUV), numa altura em que a cidade pretende combater a poluição atmosférica. Num referendo, realizado este domingo, 54,6% votaram a favor de taxas especiais de estacionamento para os SUV para não residentes, de acordo com os resultados provisórios.

No entanto, a afluência às urnas — cerca de 5,7% dos eleitores registados em Paris — foi inferior ao que os defensores dos direitos ecológicos esperavam, relata o The Guardian. Ou seja, verificou-se uma taxa de abstenção de cerca de 94%.

As novas tarifas de estacionamento poderão entrar em vigor no início de setembro. O custo do estacionamento na rua de um carro deste tipo aumentaria para 18 euros por hora no centro de Paris e para 12 euros por hora no resto da cidade. No entanto, a medida não se aplica ao estacionamento dos residentes na capital francesa.

Emmanuel Grégoire, vice-presidente da Câmara de Paris, anunciou no X, antigo Twitter, o início da votação. “Os SUV são mais poluentes e mais perigosos para os peões e os ciclistas. Para limitar a sua utilização em Paris tem até às 19 horas para votar numa das 222 assembleias de voto”, recordou na manhã deste domingo.

Les SUV sont plus polluants et plus dangereux pour les piétons et les cyclistes. Pour limiter leur place dans @Paris, vous avez jusqu’à 19h pour voter dans l’un des 222 bureaux de vote. Où voter ? ➡️ https://t.co/JOvAWykQ1J https://t.co/GkOIS3pKOB — Emmanuel Grégoire (@egregoire) February 4, 2024

A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo (PS), já veio assinalar a “escolha clara” dos parisienses preocupados com a segurança rodoviária e a poluição atmosférica. A autarca já tinha descrito a iniciativa de reduzir a circulação dos SUV através do aumento dos preços de estacionamento como “uma forma de justiça social”.

O objetivo é atingir deliberadamente os condutores de automóveis caros, pesados e poluentes, que ainda não alteraram o seu comportamento para fazer face à crise climática.