Os trabalhadores do Serviço de Controlo Integrado de Pragas estão esta segunda-feira de manhã concentrados junto à Direção Municipal de Higiene Urbana, em Lisboa, para exigir direitos iguais aos da limpeza urbana quanto ao horário de trabalho, segundo fonte sindical.

Em declarações à agência Lusa cerca das 09h30, Luís Dias, do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML), disse que os 13 trabalhadores do Serviço de Controlo Integrado de Pragas (SCIP) vão entregar um abaixo-assinado com as suas reivindicações ao responsável da Direção Municipal de Higiene Urbana.

O SCIP é um serviço da Divisão de Limpeza Urbana, integrada na Direção Municipal de Higiene Urbana da Câmara Municipal de Lisboa.

“Os trabalhadores exigem direitos iguais aos restantes trabalhadores da limpeza e higiene urbana no que diz respeito ao horário de trabalho. Os SCIP estão a trabalhar sete horas por dia enquanto os da limpeza e higiene urbana seis”, indicou o sindicalista.

Luís Dias contou que os trabalhadores do SCIP reivindicam há muito tempo uma jornada de trabalho igual aos seus colegas.

“Há condições para o fazer. A implementação de um novo horário de trabalho permitirá um serviço público de maior qualidade e, ao mesmo tempo, salvaguardar o direito à conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar dos respetivos trabalhadores”, referiu.

Os trabalhadores reivindicam igualmente um reforço de recursos humanos.

De acordo com o sindicalista, os trabalhadores admitem novas formas de luta no futuro se a Câmara de Lisboa, a Direção Municipal de Higiene Urbana e a Divisão de Limpeza Urbana não atenderem aos seus pedidos.

O sindicato lembra que o SCIP é o serviço responsável por garantir o controlo de pragas na cidade, intervindo através de ações regulares e pontuais, na rede de esgotos e à superfície, no espaço público, no património municipal ou em habitações onde se verificam situações de insalubridade, a pedido das autoridades de saúde, juntas de freguesia ou outras entidades.