Esta segunda-feira olhamos para os resultados das eleições nos Açores. José Manuel Bolieiro venceu as eleições regionais dos Açores, um resultado que contrariou as sondagens mais recentes, e apareceu na sede local do PSD ao lado de Luís Montenegro e não para o contrariar no que diz respeito a alianças com o Chega, pelo contrário. Anunciou que vai formar um governo minoritário, o que significa que esse governo só será derrubado se os socialistas votarem ao lado do Chega. Do lado do PS começam a surgir vozes a dizer que cabe aos socialistas impedir que o governo minoritário dependa do Chega, mas não parece ser essa a orientação de Pedro Nuno Santos. No contra-corrente de hoje queremos saber que lições políticas se devem tirar das eleições nos Açores e que consequências pode ter o que lá se está a passar no debate nacional. Pode-se dizer que a noite correu muito bem a Luís Montenegro?

