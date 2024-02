Chegou um pouco antes da hora prevista ao Juízo de Instrução número 9 de Sevilha na companhia do seu advogado, esteve meia hora perante o juiz, saiu qualquer medida de coação aplicada apesar de a investigação do caso continuar a decorrer. À saída, perante um batalhão de jornalistas, câmaras e fotógrafos, não prestou qualquer declaração, seguiu sempre em frente em direção do carro sendo “protegido” pelo seu advogado enquanto ouvia perguntas sobre as acusações e o apoio do Betis, fez apenas um compasso de espera quando um fotógrafo tocou numa garrafa de vidro que estava no chão que se partiu para perceber se ninguém se tinha magoado. William Carvalho, jogador de 31 anos, cumpriu tudo o que era suposto na manhã desta terça-feira, após ter rebentado via Okdiario o escândalo de um alegado abuso sexual no último verão, e só “fugiu” a qualquer pergunta após inicialmente haver essa indiciação de que iria parar e falar.

Em atualização