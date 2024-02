Há jogadores que não abundam em alguns habitats. Grimaldo deixou o ecossistema da Luz a custo zero sem que o Benfica tivesse garantido a sobrevivência da espécie. Os encarnados tentaram encontrar substitutos, mesmo que geneticamente modificados. Foram precisas algumas experiências e tiros que acertaram no escuro para pelo menos reunir um leque de potenciais sucessores. Milos Kerkez foi um negócio que nunca ficou fechado, David Jurásek não correspondeu ao esperado apesar do investimento de 14 milhões de euros por 90% do passe (e entretanto até já foi emprestado) e Juan Bernat, que foi descrito por Roger Schmidt como “a contratação perfeita”, pouco disponível esteve para o treinador alemão devido às lesões.

Os erros no recrutamento levaram a que Morato tenha assumido a posição de lateral esquerdo mais vezes do que qualquer jogador talhado para o fazer, mesmo que, no mercado de inverno, tenha chegado Álvaro Carreras por empréstimo com opção de compra do Manchester United. Aliás, estas duas são, neste momento, as soluções mais viáveis que Schmidt tem para o lugar, visto que o regresso de Juan Bernat não está para breve. O internacional espanhol foi operado para resolver os problemas causados por um síndrome pubálgico. O processo clínico decorreu em Bordéus e foi acompanhado de perto pelos responsáveis do Benfica. A recuperação deve afastar o defesa durante os próximos dois meses.

Bernat chegou ao Benfica no verão por empréstimo do PSG até ao final da temporada, numa aposta semelhante à que tinha sido feita em 2022/23 com Draxler. Escusado será dizer que, mesmo que o regresso aconteça dentro do prazo previsto, o jogador de 30 anos já não vai a tempo de ser a opção A da equipa encarnada. “O Bernat é um jogador muito experiente e chegou por empréstimo, por isso não tivemos de investir muito dinheiro. Agora temos duas opções: o Jurásek [entretanto cedido ao Hoffenheim, da Bundesliga], que é um jovem com muito potencial para se desenvolver no Benfica, e um jogador muito experiente como o Bernat. É perfeito para a posição”, analisou Schmidt após a chegada de Bernat à Luz.

Da mesma forma que Jurásek, Bernat também pareceu ter a saída equacionada no mercado de inverno. No entanto, o agente do jogador, Vicente Fores, disse que o esquerdino “se sente muito bem no Benfica” e não pretendia voltar a França a meio da época. Roger Schmidt chegou a manifestar o desejo de contar com Bernat no início do ano, altura em que Alexander Bah e David Neres também voltaram a ser opção. “Esperemos que o Bernat, o Neres e o Bah regressem ao treino. São quase novos jogadores. Têm estado fora a época toda. Estes são três novos jogadores para mim e depois vemos o que é possível ou necessário no mercado”.

No curto lapso de tempo em que esteve apto, Bernat realizou seis jogos no total, dois na Liga dos Campeões, dois no Campeonato, um na Taça de Portugal e um na Taça da Liga, sendo que em nenhum deles cumpriu 90 minutos. Se a tarefa era render Grimaldo, que tem sido um dos grandes destaques na caminhada triunfal do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, só a amnésia faz esquecer o antecessor. A constate indisponibilidade por lesão não deixa de fazer lembrar Julian Draxler que, também oriundo do PSG, sofreu com as lesões que afetaram o alemão ao longo do período em que esteve na Luz na temporada passada.