As denúncias relacionadas com casas sobrelotadas aumentaram no último ano em Lisboa. De acordo com os números avançados pela Câmara Municipal de Lisboa ao Jornal de Notícias, foram registadas 239 queixas desde o início de fevereiro do ano passado, apesar de não ser conhecido o número do ano anterior.

A maioria das denúncias, explica o município liderado por Carlos Moedas, está concentrada nas juntas de freguesias de Arroios, Misericórdia e Penha de França, onde aconteceu há um ano um incêndio, que resultou na morte de duas pessoas de nacionalidade indiana — pai e filho. E há, sobretudo, “situações de sobrelotação em arrendamentos de curta duração e não de alojamento local”.

Ainda que o número de denúncias tenha aumentado no último ano, a junta de freguesia de Santa Maria Maior diz que “a formalização desta denúncia, contudo, é rara”. “Apesar de reconhecermos que este assunto ganhou alguma visibilidade, não detetamos mudanças significativas”, acrescentou a autarquia.

No âmbito da fiscalização, a Câmara Municipal de Lisboa revela ainda que, desde que foram suspensas as emissões de novos registos de Alojamento Local, aumentaram as queixas relativas a alojamentos sem registo.