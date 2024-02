Desde 2020/21, há já quatro anos, que a Premier League começou a registar a velocidade de ponta de todos os jogadores. Até ao final de janeiro, o mais rápido era Kyle Walker, que na temporada passada alcançou os 37,31 km/h. Agora, a coroa da rapidez tem outro dono: ao serviço do Tottenham e contra o Brentford, na semana passada, Micky van de Ven chegou aos 37,38 km/h.

O central neerlandês é agora o mais rápido desde que a Premier League regista a velocidade dos jogadores e os dados apresentados no próprio comunicado da liga inglesa são impressionantes. “Para colocar o número num contexto, Van de Ven percorreu 10,38 metros por segundo. Quando Usain Bolt registou o atual recorde mundial dos 100 metros, em 2009, a sua velocidade média foi de 10,44 metros por segundo, ou seja, 37,58 km/h”, pode ler-se na nota divulgada, que deixa claro que o jogador ficou pouco abaixo do velocista mais rápido de sempre.

Micky van de Ven tem 22 anos e chegou ao Tottenham durante o verão, tendo sido um dos pedidos expressos de Ange Postecoglou para reforçar o plantel dos spurs. Nascido em Wormer, uma pequena localidade piscatória dos Países Baixos, cumpriu praticamente toda a formação no Volendam e foi avançado até aos 16 anos. Aos 18, numa altura em que achava que a carreira não estava a levantar voo, equacionou fazer uma pausa.

“Às vezes pensava: ‘Para que é que continuo a fazer isto?’. Pensei em tirar um ano sabático com a esperança de que depois pudesse dar o salto para o futebol profissional. Mas o meu pai convenceu-me a seguir em frente. Se estou onde estou é graças a ele”, explicou num entrevista à NU, revelando que o pai foi agente secreto e que sempre o ajudou a aliar o lado mental às exigências físicas do futebol.

Em termos mais práticos, a vida de Van de Ven começou a mudar em 2019, quando Wim Jonk chegou ao comando técnico do Volendam. De quase dispensado, o central passou a titular indiscutível, capitão e peça fulcral da equipa orientada pelo antigo jogador do Ajax, do Inter Milão e do PSG. “Às vezes faz falta um pouco de sorte para triunfar. Os outros treinadores pensavam que não podiam fazer nada comigo. O Wim chegou e disse que podia fazer alguma coisa comigo”, contou o neerlandês, que também praticou ténis quando era mais novo.

Depressa se tornou um dos melhores centrais da segunda liga neerlandesa, passando a fazer parte do lote de representados de Mino Raiola e saltando para a Bundesliga e para o Wolfsburgo em 2021 e a troco de mais de 10 milhões de euros. A primeira temporada na Alemanha foi difícil, participando em apenas cinco jogos, mas a chegada de Niko Kovac tornou-o novamente indispensável. Na época passada só falhou uma jornada do Campeonato, foi eleito o melhor jogador do clube até dezembro e terminou o ano com a sexta melhor média de remates intercetados (71,8%).

Micky van de Ven on why he wears the 37 shirt at Spurs: ????️ 'A friend of mine, he passed away when we were younger, and it was always his favourite number. So when I had the opportunity to choose No 37 when I signed for Tottenham… to be honest, it's for him.' ???? pic.twitter.com/XUHIsTLvIP

