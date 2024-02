No debate promovido pela Rádio Observador, a cabeça de lista do PS, Elza Pais e António Leitão Amaro, do PSD, trocaram acusações sobre as responsabilidades do que está por fazer na região e prometem colocar pé no acelerador. Quanto às questões nacionais, a candidata socialista desvaloriza a vitória nos Açores e do lado do PSD aponta-se a uma “mudança de estratégia” para Pedro Nuno Santos.

António Leitão Amaro — que é também vice-presidente do PSD –, acusa Pedro Nuno Santos de ter “nacionalizado a campanha nos Açores” por ter “estado três dias na região a falar dos planos do PSD e de grandes coligações” e que o resultado alcançado por José Manuel Bolieiro provou que “a mistificação é falsa e que [Pedro Nuno Santos] tem que encontrar uma nova estratégia para a campanha” das legislativas, colocando a responsabilidade da viabilização do Governo Regional no PS e no Chega.

[Ouça aqui na integra o debate promovido pela Rádio Observador]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.