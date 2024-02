A entrega do primeiro autocarro do Sistema de Mobilidade do Mondego, que vai servir para fazer testes, voltou a ser adiada, afirmou esta quinta-feira a Metro Mondego, sublinhando, no entanto, que a viatura está pronta para ser embarcada na China.

A entrega do primeiro autocarro do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) estava inicialmente prevista para dezembro de 2023, tendo sido posteriormente adiada para fevereiro, data que não será cumprida pela Energia Fundamental, representante em Portugal da empresa chinesa Zhongtong Bus, e que venceu o concurso para o fornecimento dos autocarros articulados elétricos que irão operar na rede.

Em nota de imprensa divulgada esta quinta-feira, a Metro Mondego informou que o protótipo do primeiro autocarro do SMM “está pronto para ser embarcado na China, onde a frota está a ser produzida”. No entanto, fonte oficial da Metro Mondego explicou à agência Lusa que, mesmo que o embarque aconteça nos próximos dias como está previsto, a primeira viatura já não será rececionada no mês de fevereiro.

Na nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Metro Mondego explica que a entrega do autocarro “foi adiada fruto da opção de instalar o sistema de guiamento ótico em fábrica”. “O processo de instalação e calibração desse sistema determinou o momento em que o veículo está em condições de ser embarcado, o que deverá acontecer nos próximos dias”, refere.

Segundo a Metro Mondego, posteriormente, será dada “nota da data do embarque do veículo e da data estimada para a sua chegada a Portugal, após a qual será iniciada a fase de testes de integração no SMM, a realizar no troço Serpins – Alto de São João“, parte da rede cujo estado de execução se encontra mais avançado.

“Estes prazos não colocam em causa a data para entrada em operação da primeira fase do sistema, que se mantém prevista para o final deste ano”, vincou.

A representante da Zhongtong Bus venceu o concurso para o fornecimento de autocarros, num investimento de 40,5 milhões de euros por parte da Metro Mondego, a que acresce um encargo adicional de 12,7 milhões de euros, relativos aos serviços de manutenção durante os 15 anos de vida útil dos veículos.

O concurso prevê a entrega de 35 autocarros, existindo ainda a opção de compra de um máximo de cinco autocarros adicionais, que poderá ser exercida pela Metro Mondego.

O início da operação do Sistema de Mobilidade do Mondego nas zonas urbanas de Coimbra foi adiado para o fim de 2025 e o arranque do troço suburbano para o final de 2024. O arranque da operação do sistema entre Serpins (concelho da Lousã) e o Largo da Portagem (na Baixa de Coimbra) deverá ser no final do segundo semestre de 2024.