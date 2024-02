Três meses. Há três meses certinhos, desde o dia 8 de novembro, que o Benfica não perde um único jogo no tempo regulamentar. A última derrota foi na Liga dos Campeões, contra a Real Sociedad, e desde então que os encarnados somaram 13 vitórias e quatro empates — sendo que, pelo meio, foram eliminados pelo Estoril nas grandes penalidades da meia-final da Taça da Liga.

O Benfica venceu esta quinta-feira o Vizela, garantindo a passagem às meias-finais da Taça de Portugal e o cruzamento com o Sporting, que eliminou a União de Leiria. Os encarnados não chegavam a esta fase da competição há três anos e vão defrontar os leões numa meia-final pela 9.ª vez, sendo que o Sporting seguiu em frente nas últimas quatro ocasiões e o Benfica só conseguiu apurar-se num dérbi por duas vezes.

A título individual, Arthur Cabral voltou a ser titular e marcou pelo terceiro jogo consecutivo, algo que não alcançava há quase um ano, para além de ter agora um golo em cada uma das três partidas realizadas na Taça de Portugal. “Uma grande vitória, um passo muito importante. Foi uma boa partida e agora é continuar a trabalhar para conseguirmos os nossos objetivos. Este é o Arthur Cabral! O que ajuda a equipa e não só a fazer golos. É continuar a trabalhar e a evoluir. A meia-final vai ser um dérbi, mas o nosso foco agora é o Campeonato. Temos jogo no domingo e depois temos Liga Europa”, atirou o avançado brasileiro na zona de entrevistas rápidas.

Jogadores do Benfica a marcar 3+ golos nos primeiros 3 jogos da Taça de Portugal desde 2000:

2024 ????????Arthur Cabral

2021 ????????Darwin

2019 ????????Carlos VinÌcius

2014 ????????Jonas

2008 ????????Cardozo pic.twitter.com/Q5QDNcqoqL — Playmaker (@playmaker_PT) February 8, 2024

Já Roger Schmidt, também na flash interview, defendeu que a equipa teve “muitas oportunidades para marcar mais do que dois golos”. “Podíamos ter marcado num lance logo no início, tivemos excelentes oportunidades. Fizemos o segundo golo e o Vizela, do nada, faz o 2-1. É um jogo de Taça, temos sempre de respeitar o adversário. Deram tudo até ao fim, temos de respeitar, mas merecemos ganhar”, começou por dizer o treinador alemão, que também comentou a estreia a titular de Álvaro Carreras.

“Teve excelentes momentos no jogo. Foi importante para ele ser titular, ter sentido o comportamento tático da equipa, ter-se começado a entrosar com os colegas. Tem muita confiança e temos de o desenvolver, passo a passo”, atirou, comentando depois o facto de o calendário do Benfica estar muito carregado entre Campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa.

“Não é novo para nós. No ano passado foi assim, esta época também. Estamos felizes por estar nesta competição. Temos de ser sempre profissionais, recuperar o melhor possível, especialmente quando temos dois jogos importantes seguidos. É um desafio, mas vamos estar prontos. Antes do Sporting temos de jogar contra o V. Guimarães para o Campeonato e depois temos esse jogo difícil para a Taça de Portugal”, terminou.