Lingard, um predestinado que nunca se cumpriu e quer voltar a ser feliz na Coreia do Sul

Apesar de ter sido convocado por Alex Ferguson logo em 2011, Jesse Lingard ainda passou uma temporada emprestado ao Leicester e só se estreou pelo Manchester United em 2013, já com David Moyes à frente dos red devils. Teve outras cedências consecutivas a Birmingham, Brighton e Derby County e só em 2015/16 é que assentou arraiais na equipa principal do clube que o formou. Pelo meio, naquela que foi claramente a melhor fase da carreira, foi chamado à seleção de Inglaterra e somou 32 internacionalizações e seis golos, marcando presença no Mundial 2018.

Em janeiro de 2021, depois de ter participado em apenas três jogos do Manchester United na primeira metade da temporada, foi emprestado ao West Ham e reencontrou-se com David Moyes. Voltou aos seus melhores dias, marcando nove golos ao longo de 16 partidas, mas voltou a Old Trafford no fim da época e não conseguiu convencer Gareth Southgate a convocá-lo para o Euro 2020. Passou mais um ano nos red devils, durante a temporada atribulada que começou com Ole Gunnar Solskjaer e acabou com Ralf Rangnick, e em julho de 2022 deixou o clube de sempre para assinar pelo Nottingham Forest.

O contrato de apenas um ano deixava desde logo adivinhar que Lingard não passaria muito tempo no clube que é atualmente orientado por Nuno Espírito Santo e assim foi: sem qualquer golo ou assistência em 16 jogos na Premier League, o inglês saiu do Nottingham Forest no verão passado e tornou-se um jogador livre. Ainda treinou com o West Ham e com os sauditas do Al Ettifaq, sem que nenhum tenha avançado no sentido de o contratar, e acabou por encontrar uma solução na Coreia do Sul.