A porta-voz do PAN/Madeira indicou esta quarta-feira que a pavimentação da Estrada das Ginjas e a construção de um teleférico na freguesia do Curral das Freiras serão suspensos, conforme foi imposto pelo partido para apoiar a formação de um novo executivo.

Mónica Freitas, deputada única na Assembleia Legislativa da Madeira, que garante a maioria parlamentar ao executivo PSD/CDS-PP, reiterou a disponibilidade para apoiar um novo Governo Regional, com a revisão do acordo assinado após as eleições regionais de setembro do ano passado.

Mónica Freitas falava após uma reunião com o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, no Palácio de São Lourenço, no Funchal.

O representante da República começou esta quarta-feira a ouvir os partidos com assento na Assembleia Legislativa, na sequência da exoneração, na segunda-feira, do presidente do Governo Regional e da consequente demissão do executivo, após Miguel Albuquerque (PSD) ter sido constituído arguido no âmbito de uma investigação a suspeitas de corrupção na Madeira.

De acordo com Mónica Freitas, “havia algumas medidas que estavam no anterior acordo, nomeadamente a Estrada das Ginjas e o teleférico [do Curral das Freiras], que já eram assuntos sensíveis para o PAN e que foram negociados”. “Um processo está em tribunal [pavimentação da Estrada das Ginjas] e outro está agora em processo de investigação [teleférico do Curral das Freiras], portanto, para nós era essencial que esses dois projetos fossem revistos no âmbito do acordo que tínhamos com o PSD e, no entanto, já anunciaram que os mesmos estão suspensos”, confirmou a deputada do PAN.

A notícia da suspensão destes dois projetos já tinha sido avançada na edição desta quarta-feira do Jornal da Madeira.

A porta-voz indicou que tem estado em constante diálogo e negociação com o líder parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos, e insistiu em que, independentemente da eventual decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de marcar eleições antecipadas, é necessário trabalhar com os dados atuais.

“Se houver condições para, de facto, formarmos um novo governo, houver hipótese de aprovar um programa e um orçamento, isso não invalida qualquer decisão que seja tomada […]. Mas, até lá, o trabalho continua, a nossa agenda continua e temos que, de facto, garantir a estabilidade e condições governativas à população”, acrescentou.

Sobre a ausência de nomes em causa na investigação sobre suspeitas de corrupção na composição de um eventual novo executivo, Mónica Freitas frisou que, apesar de não ter interferência nessa matéria, há questões que “têm de ser tidas em conta por uma questão de bom senso”.

“E que o próprio PSD também já anunciou que terá em consideração, até porque foram recomendações dadas também pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e também já manifestadas pelo representante da República, no sentido de não ter quadros governativos que estejam ligados a estes processos de investigação”, disse.

A dirigente referiu também que ainda não recebeu por parte dos sociais-democratas mais detalhes sobre a formação de um novo executivo, inclusive sobre a sua proposta de nome para suceder a Miguel Albuquerque.

Em 24 de janeiro, a Polícia Judiciária (PJ) realizou cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

Dois dias mais tarde, Miguel Albuquerque, entretanto constituído arguido, renunciou ao cargo.

Na sequência das buscas, a PJ deteve o então presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (PSD), que também já renunciou ao cargo, o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, Custódio Correia.