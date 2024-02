A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) revelou esta quinta-feira que a Polícia de Segurança Pública (PSP) instaurou um inquérito sobre as buscas e revistas na casa do líder dos Super Dragões, Fernando Madureira.

A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias, que na segunda-feira já tinha noticiado que a inspetora-geral, Anabela Cabral Ferreira, tinha solicitado à Direção Nacional da PSP esclarecimentos sobre se as buscas desencadeadas no âmbito da Operação Pretoriana tinham obedecido “aos critérios legais”. Com base nas informações que recebeu a IGAI decidiu que havia motivos suficientes para a PSP avançar com um inquérito.

“A Polícia de Segurança Pública instaurou um inquérito visando apurar a forma como decorreram as buscas e revistas, o qual corre termos no Comando Metropolitano do Porto”, confirmou numa nota enviada ao JN.

Imagens divulgadas pelo comunicação social na sequência das buscas mostravam um rasto de desarrumação e que foram alvo de várias críticas. Na semana passada, uma das filhas do líder dos Super Dragões relatou à TVI que acordou, no dia das buscas, com “gritos da polícia e com arrombamentos das portas, inclusive com armas apontadas”. “Fomos tratadas de uma forma agressiva por parte dos agentes que se encontravam lá, que eram vários. Fomos revistadas, inclusive uma criança de 13 anos. Fomos obrigadas a despir-nos, a sermos completamente revistadas dentro da nossa própria casa”, afirmou.

Na quarta-feira, foram conhecidas as medidas de coação determinadas pelo Tribunal de Instrução Criminal do Porto para os arguidos no caso da Operação Pretoriana. O tribunal decretou a prisão preventiva de Fernando Madureira e de Hugo ‘Polaco’, membro da claque portista. O conhecido adepto Vítor Catão ficará em prisão domiciliária mal sejam asseguradas as condições técnicas para a instalação do dispositivo eletrónico da pulseira eletrónica.