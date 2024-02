As rádios Antena 1, Observador, Renascença e TSF renovaram esta quinta-feira a proposta para um frente a frente entre os líderes de PS e PSD no próximo dia 22 de fevereiro. Após o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, ter manifestado a disponibilidade para um décimo debate, as rádios reiteram o convite que tinha sido, num primeiro momento, declinado pelo líder do PS e aceite pelo líder do PSD.

O líder do PS tinha respondido na manhã desta quinta-feira a Luís Montenegro, após o líder do PSD o acusar de fugir a um segundo frente-a frente consigo, organizado pelas rádios. Pedro Nuno Santos disse que aceitaria mais um debate com uma condição: que seja também com os líderes dos outros partidos que compõem AD. “Não estou a fugir a nenhum debate com Luís Montenegro”, afirmou Pedro Nuno Santos que argumentou: “São já nove os debates que vou ter e eu preciso de fazer campanha, de estar na rua”.

No entanto deixou uma condição para ir a mais um debate: “Eu posso aceitar o décimo debate com uma condição: uma vez que Luís Montenegro quer que Nuno Melo participe nos debates, aceito fazer o debate se for com Luís Montenegro, Nuno Melo e Gonçalo da Câmara Pereira. Obviamente que o tempo tinha de ser igual para mim e para eles os três. Se aceitarem essa condição em faço mais um debate”.

Já fechado está um debate com os oito líderes de partidos com representação parlamentar (que conta com a presença confirmada de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro), também nas rádios, no dia 26 de fevereiro, o primeiro dia de campanha eleitoral.