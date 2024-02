Dois rapazes menores, de 13 e 15 anos, foram detidos esta madrugada em Castro Urdiales, em Espanha, por suspeitas do homicídio da mãe, de 48 anos. Os dois terão confessado o crime à avó. O mais novo, devido à idade, será considerado inimputável.

Segundo o El Mundo, o corpo da mulher foi encontrado no interior de um carro estacionado dentro da garagem da casa de família com um golpe no pescoço e um saco do lixo na cabeça. O carro terá colidido contra a parede da garagem, presumindo-se que a mulher, ao ser esfaqueada, perdeu o controlo do automóvel. O corpo foi encontrado no banco de trás.

Os dois terão fugido do local e só foram localizadas pelas 2h15 da manhã num parque urbano onde se esconderam durante a operação policial. Um dos menores não ofereceu resistência, enquanto o outro se pôs em fuga e só foi detido uma hora depois. De acordo com o jornal espanhol, os rapazes têm estado em silêncio perante as autoridades e não admitiram o envolvimento na morte da mãe à Guardia Civil.

O alerta foi dado pela avó, que terá ligado para a filha e, perante a resposta que recebeu dos netos, decidiu alertar a Guardia Civil, pelas 21h00 de quarta-feira, avança o El País. O El Mundo acrescenta que os rapazes terão começado por dizer à avó que tinham sido raptados, acabando mais tarde por confessar o crime. O pai das crianças — que são, ambas, adotadas e de origem ucraniana — estava a fazer o turno da noite numa fábrica.

As autoridades dizem que a família não estava sinalizada e que não tinham registo de problemas familiares. A presidente da Câmara de Castro Urdiales, Susana Herrán, que decretou três dias de luto municipal, indicou mesmo que as crianças tinham boas notas e que não conhecia qualquer conflito familiar ou escolar que as envolvesse, segundo o El País.

O adolescente de 15 anos foi detido. Já o irmão, de 13, que foi considerado inimputável devido à idade, está num centro de proteção de menores e será submetido a um exame psicossocial para que sejam decretadas as medidas de coação. Eugenia Gómez de Diego, delegada do governo na Cantábria, expressou as suas condolências à família da vítima e salientou que “os jovens envolvidos, independentemente dos seus atos, precisarão de apoio e orientação para enfrentar as consequências”.