Uma nova sondagem sobre as legislativas de março dá o líder da AD, Luís Montenegro, como mais competente, honesto, confiável e mais capaz de promover o crescimento económico em comparação com Pedro Nuno Santos. O secretário-geral do PS ganha, porém, ainda que com uma margem muito curta, quando a pergunta é sobre quem está “mais bem preparado” para ser primeiro-ministro.

A sondagem é do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica para o Público, RTP e Antena 1 e coloca Luís Montenegro em vantagem na maioria dos parâmetros, escreve o jornal. Ganha na competência (41% face a 33% relativos a Pedro Nuno Santos), honestidade (41% e 28%, respetivamente) e confiança (43% para 32%). A sondagem contou com 1.192 respostas.

Mas à pergunta “Qual dos dois lhe parece mais bem preparado para exercer o cargo de primeiro-ministro?“, 39% apontam Pedro Nuno Santos, muito perto dos 38% que responderam Luís Montenegro. Segundo o jornal, e atendendo à margem de erro, a diferença entrará na classificação de “empate”.

Os dois líderes partidários também estão muito próximos quando a pergunta é sobre a capacidade de combater a pobreza: 37% consideram que, neste ponto, Montenegro é “mais capaz”, 36% responderam Pedro Nuno Santos. O social-democrata também ganha na comparação sobre quem é “mais capaz de defender os interesses do Estado” (42% versus 36%), “mais capaz de promover o crescimento económico” (45% versus 33%), de “resolver os problemas na saúde e na educação” (42% versus 31%) e com “mais capacidade para formar um governo com ministros bem preparados e disponíveis para defender os interesses do Estado e dos cidadãos” (45% versus 33%).

Os inquiridos podiam escolher a opção “nenhum”, que foi mais escolhida nas perceções sobre competência (17%), honestidade (17%) e confiança (18%). Também foram questionados sobre se conheciam os líderes políticos: 56% disse não saber quem é Rui Rocha (Iniciativa Liberal), 44% desconhecem Rui Tavares (Livre) e 43% não conhecem Paulo Raimundo (PCP). André Ventura é o mais conhecido (só 4% disseram desconhecê-lo), à frente dos líderes do PS e PSD.