Desde o início da “Operação Pretoriano”, André Villas-Boas teve apenas um momento de “aparição” pública no âmbito da campanha eleitoral. O antigo treinador e agora candidato à liderança do FC Porto foi a Fiães ver a 19.ª vitória consecutiva no Campeonato do voleibol feminino e esteve esta quarta-feira no Dragão Arena a assistir ao triunfo do basquetebol masculino diante dos alemães do BG Gottingen que valeu o apuramento para os quartos da FIBA Europe Cup mas foi no domingo de manhã, na sua sede com os antigos campeões europeus Jorge Costa, Maniche e Nuno Valente, que teve “o” espaço. Aí, preferiu não falar. Agora, à margem da apresentação de José Pedro Pereira da Costa como CFO da sua lista, e já com as medidas de coação para os 12 detidos conhecidas, não só abordou o assunto como deixou duas “farpas” a Pinto da Costa.

“O dia 13 de novembro fica marcado como um dia negro na história do FC Porto. Ficou evidente aos olhos de todos que um número muito elevado de associados foi coagido e um número de associados foi evidentemente agredido. Felizmente, graças à ação do Ministério Público e não à ação do Conselho Fiscal e Disciplinar do FC Porto conseguiram-se identificar potencialmente outros agressores, que não aqueles que o Conselho Fiscal e Disciplinar não identificou”, começou por comentar a esse propósito Villas-Boas.

“Um grande abraço a todos os portistas presentes e um grande abraço a todos aqueles que foram coagidos e agredidos nesse dia. Que a justiça faça o seu trabalho e que o Ministério Público impute os factos aos suspeitos. Não queria alongar-me mais sobre esse assunto. No dia 27 de dezembro prestei os meus depoimentos sobre a Assembleia Geral e sobre as agressões ao meu zelador e a partir daí deixei a Justiça fazer o seu trabalho”, acrescentou, numa “resposta” à solidariedade que Pinto da Costa tinha manifestado a Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, no dia da apresentação pública da recandidatura.

Em paralelo, o antigo treinador mostrou também a sua compreensão pela presença de Sérgio Conceição no Coliseu do Porto para dar um abraço ao líder dos azuis e brancos, ao mesmo tempo que voltou a falar da questão do “medo” de alguns que terão ido à apresentação por possíveis represálias. “Somos todos portistas e cada associado do FC Porto deve sentir-se livre nas suas expressões democráticas, sejam elas quais forem. Foi isso que entendi naquele abraço. Aquele abraço entendi-o como um abraço de dois amigos, fraterno e não vinculativo, se é que posso dizer assim”, destacou André Villas-Boas. “Todos os funcionários associados do FC Porto devem expressar-se livremente no apoio das candidaturas. Sei de muitos funcionários do FC Porto que não quiseram marcar presença no lançamento da candidatura de Pinto da Costa e sei de muitos funcionários que se sentiram na obrigação de ir, com medo de algumas represálias e de manutenção do posto de trabalho. Eu não tenho problemas nenhuns… “, acrescentou sobre o tema.

“Todo o eleitorado faz a diferença no dia das eleições. Olhando para a nossa candidatura, para a massa silenciosa que se mexe, é importante materializar o voto. As mais votadas de sempre foram as de 1988, em que votaram 16 ou 18 mil associados, gostava muito que esse número fosse ultrapassado. E para isso o apoio a esta candidatura tem de se materializar”, afirmou. De recordar que o último sufrágio em 2020, que elegeu Pinto da Costa com cerca de 68% dos votos em dois dias face às medidas relativas à Covid-19 que estavam em vigor e tornaram a votação “diferente”, teve um total de 8.480 associados a exercerem o voto.

De referir ainda que o dia ficou também marcado por mais um incidente junto da sede de André Villas-Boas, na Rua de Agramonte, com os cabos da internet do espaço a serem cortados antes da apresentação do CFO da lista, José Pedro Pereira da Costa. O problema foi reparado ainda a tempo da passagem em streaming da cerimónia mas a lista do antigo treinador vai agora apresentar queixa junto das autoridades.

Mais tarde, e num outro capítulo do dia na pré-campanha eleitoral do FC Porto, o movimento Todos pelo FC Porto de Pinto da Costa reagiu através da rede X à escolha de Pereira da Costa, recordando alguns episódios que teve antes com o clube. “É um nome desconhecido para a generalidade dos portistas mas quem conhece os meandros dos negócios que envolvem o futebol sabe bem de quem se trata e que interesses representa. Esteve por trás de uma providência cautelar contra o FC Porto em 2016, quando o clube assinou com a MEO um contrato superior a 450 milhões de euros. Foi administrador da Sport TV e um dos principais nomes da Olivedesportos. Não consta que alguma vez se tenha insurgido contra o tratamento dedicado ao FC Porto num canal cada vez mais alinhado com os objetivos dos maiores clubes de Lisboa”, comentou.