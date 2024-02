Siga aqui o nosso liveblog sobre a atualidade política.

O presidente do Chega/Açores disse esta sexta-feira que o partido está disponível para viabilizar o Programa do Governo da coligação PSD/CDS-PP/PPM se integrar o executivo e se ficarem de fora os líderes açorianos dos dois partidos minoritários.

“A condição que impomos [para votar a favor do Programa do Governo], a primeira de todas, é fazermos parte do Governo. Tão simples quanto isso”, disse José Pacheco aos jornalistas em conferência de imprensa, em Ponta Delgada.

Na manhã desta sexta-feira, o PS/Açores anunciou que vai votar contra o Programa do Governo da coligação PSD/CDS-PP/PPM, que venceu no domingo as eleições regionais sem maioria absoluta.

Além disso, acrescentou José Pacheco, para o Chega votar a favor do Programa do Governo, os líderes locais do CDS-PP e PPM, Artur Lima e Paulo Estêvão, respetivamente, não podem integrar o novo executivo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro.

“Esses dois hão de conversar com o sócio maioritário, que a mim não me diz respeito e eles é que hão de acertar entre si. Eu, do outro lado, que também estou a negociar isso, não vejo com bons olhos a permanência desses senhores no Governo, porque a última experiência foi má demais”, declarou.

O presidente do Chega/Açores disse ainda que até ao momento não recebeu nenhum telefonema de José Manuel Bolieiro, mas admitiu tomar a iniciativa: “Admito, porque até é um bocadinho do meu feitio, quando alguém não me dá uma resposta, dizer ‘afinal tu o que queres?’”, salientou.

“É assim que eu trabalho, é assim que eu falo com as pessoas, porque eu tenho muito respeito por esta terra e por estas pessoas e, quando alguém se mantém em silêncio e não quer dizer nada, está a fechar-se em copas e a fazer o jogo lá [no continente] do [Luís] Montenegro [líder do PSD], se calhar vou ter que lhe telefonar e dizer ‘ou nós resolvemos isto, ou os Açores é que vão penar’”, acrescentou.

Ainda de acordo com José Pacheco, quando for recebido pelo representante da República, Pedro Catarino, que irá ouvir os partidos nos dias 19 e 20 de fevereiro, irá dizer que o Chega está disponível “para a governação, para levar os Açores em frente”.

Em conferência de imprensa esta sexta-feira de manhã, o presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, anunciou que o partido vai votar contra o Programa do Governo da coligação liderada pelos sociais-democratas, considerando que “há política nacional a mais e Açores a menos na gestão que a coligação PSD/CDS-PP/PPM e Chega estão a fazer da situação resultante das eleições de 4 de fevereiro”.

Também por isso, acrescentou, “há a necessidade de tornar clara a posição política que o PS/Açores assume face ao Programa do XIV Governo Regional, porque fazê-lo já é um sinal claro de respeito pela autonomia dos Açores, mas, não menos importante, a reafirmação evidente da autonomia de decisão do PS/Açores”.

A decisão foi tomada por unanimidade na reunião do Secretariado Regional e na reunião da Comissão Regional do PS, órgão máximo entre congressos, realizadas na quinta-feira, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

André Ventura: terá de existir “um entendimento, uma espécie de documento conjunto de Governo”

O presidente do Chega, André Ventura, afirmou esta sexta-feira que o Chega/Açores está disponível para um acordo de Governo com o PSD no arquipélago, podendo, desta forma, viabilizar um executivo à direita na região autónoma.

Durante a manhã desta sexta-feira, André Ventura referiu que as informações que tem do presidente do Chega nos Açores, José Pacheco, é que existem “conversações informais” para uma convergência entre os dois partidos — Chega e Partido Social Democrata (PSD) — , mas frisou que terá de existir “um entendimento, uma espécie de documento conjunto de Governo, que permita definir as grandes áreas de intervenção do executivo”.

O líder do Chega declarou não ter ficado surpreendido pelo facto de o Partido Socialista (PS) nos Açores não ter viabilizado o Governo e acusou-o de ser “egoísta”, alegando que se limitou a pensar “no seu resultado eleitoral”.

André Ventura considerou que é uma derrota para o PS e para o PSD, porque na noite eleitoral “José Manuel Bolieiro tinha duas hipóteses: uma convergência à direita, que permitia uma maioria absoluta ou uma convergência com o PS, que também permitiria uma maioria absoluta”.

“Piscou o olho ao PS e a resposta foi-lhe dada hoje, o PS não vai viabilizar o Governo dos Açores”, referiu.

“O meu entendimento é que não devem de haver acordos de incidência parlamentar e deve haver apenas um acordo de Governo” e, “tal como foi dito hoje pelo presidente do Chega dos Açores, há condições para isso, há condições para um Governo estável”, declarou.

André Ventura disse que apela ao “bom senso de todos” e à “responsabilidade de todos” para que não haja “mais uma situação de instabilidade na região autónoma”.

“Neste momento temos o PS a dizer que não vai estar nessa solução e o PSD devia aprender com isso, porque o que aconteceu nos Açores, provavelmente, poderia acontecer a nível nacional”, disse.

Deixou um aviso ao PSD, questionando-o se quer uma convergência e estabilidade ou “se prefere arriscar a instabilidade”.

“Não existindo uma convergência teria sempre de haver uma análise do programa do Governo Regional e ver que programa de Governo é esse. Não estou nos Açores, não sou presidente do Chega dos Açores, não consigo antecipar essa resposta. O único cenário que eu vejo como razoável, neste momento, é haver um entendimento”, disse.

Nesse entendimento, Ventura garantiu que o acordo esperado é de Governo e não parlamentar.

Nas eleições regionais de domingo, PSD/CDS-PP/PPM elegeram 26 deputados, ficando a três da maioria absoluta. José Manuel Bolieiro, líder da coligação de direita, no poder no arquipélago desde 2020, disse que irá governar com uma maioria relativa nos próximos quatro anos.

O PS é a segunda força no arquipélago, com 23 mandatos, seguido pelo Chega, com cinco mandatos. BE, IL e PAN elegeram um deputado regional cada, completando os 57 eleitos.

O Chega, que em 2020 foi um dos partidos (além da IL) a assinar um entendimento parlamentar para viabilizar a governação da coligação e em 2023 se absteve na votação do Orçamento, afirma desde a campanha que o seu objetivo é integrar um executivo, mas sem a presença do CDS e do PPM.