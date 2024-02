Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito entre Israel e a Palestina.

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, abordou esta sexta-feira em Nova Iorque um grupo de manifestantes israelitas assegurando que, se fosse primeiro-ministro, de Portugal ou Israel, a sua “principal prioridade” seria a libertação dos reféns retidos pelo grupo islamita Hamas.

Tal como tem acontecido todas as sextas-feiras ao longo das últimas 15 semanas, dezenas de israelitas, incluindo familiares de reféns detidos pelo Hamas, protestaram esta sexta-feira em frente à residência de Guterres, em Nova Iorque, onde interpelaram diretamente o líder da ONU sobre o que faria para recuperar 136 reféns portugueses, se ainda fosse primeiro-ministro de Portugal.

“Posso dizer-lhe que, como primeiro-ministro de Portugal, ou se fosse primeiro-ministro de Israel, a minha primeira prioridade seria a libertação dos reféns“, disse Guterres à multidão enquanto falava através de um megafone.

“Primeiro, quero dizer-vos que tenho o maior respeito pela vossa dor e pela vossa preocupação. Já me encontrei e falei com vários reféns (…) O que eu posso dizer é que se eu fosse primeiro-ministro hoje, nomeadamente de Israel, a minha principal prioridade seria a libertação de reféns”, insistiu.

A interação de Guterres com os manifestantes testemunhada pela Lusa teve lugar poucos dias depois de passarem quatro meses desde que Israel invadiu a Faixa de Gaza, em retaliação pelo ataque do Hamas em solo israelita, e no mesmo dia em que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou às Forças de Defesa de Israel que comecem a preparar a evacuação de Rafah, para onde fugiram centenas de milhares de palestinianos desde o início da guerra.