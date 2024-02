Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A entrevista de Tucker Carlson, antigo apresentador da Fox News, a Vladimir Putin, Presidente da Rússia, continua a dar que falar. Depois das críticas, o Kremlin defendeu-se e garantiu que a conversa foi autêntica, assegurando que o chefe de Estado não teve conhecimento das perguntas antes da entrevista.

Segundo Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, a presidência russa não “preparou” as “perguntas” antes da entrevista, afirmando que, durante a mesma, Putin “expressou as suas visões do mundo” e a “razões” que levaram à guerra na Ucrânia. “Muito disso será difícil para os ocidentais compreender”, completou Peskov, citado pela agência TASS.

O porta-voz afirmou ainda que, no Ocidente, a entrevista será “estudada” ao pormenor, embora conclua que existe alguma “relutância” em publicá-la. Ainda assim, a Rússia terá recebido vários convites para entrevistar Putin depois da emissão da entrevista, nomeadamente de Estados Unidos, França, Itália, Áustria e Austrália.

“Estamos gratos por esses pedidos”, retorquiu Peskov, que garantiu que Putin “não tem disponibilidade” para atender a estes pedidos presentemente.

A entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin foi publicada durante a noite de quinta-feira e tem a duração de duas horas e seis minutos, tendo sido colocadas cerca de 60 perguntas ao Presidente russo.