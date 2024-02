Esta sexta-feira abordamos o pós-eleições nos Açores. O PS-Açores esteve reunido na última noite e vai anunciar esta manhã se permite ou não que José Manuel Bolieiro governe com uma maioria relativa. Nos Açores há a obrigação de votar sempre o programa de governo, pelo que se o PS votar contra e o Chega mantiver a promessa eleitoral de que vota também contra porque o PSD não lhe estendeu a mão nem lhe ofereceu nenhuma secretaria regional, os Açores ficarão de novo sem governo. Os socialistas deram sinais de divisão sobre a melhor opção, Pedro Nuno Santos procurou impor aos seus companheiros dos Açores um chumbo do governo de Bolieiro. Durante este Contra-Corrente devemos ficar a saber qual a decisão, mas o que queremos discutir até lá é não só a governabilidade da região autónoma como o problema das “linhas vermelhas”. Será que elas valem só para o PSD ou o PS também colabora para manter o Chega fora da área do poder?

