O extremo português Rochinha deixou o Sporting e assinou pelo Kasimpasa, anunciou esta sexta-feira o emblema da Liga turca de futebol, numa mensagem divulgada nas redes sociais do clube.

“O Kasimpasa assinou um acordo com o jogador português Diogo Filipe Costa Rocha, também conhecido como Rochinha. Bem-vindo ao Kasimpasa”, refere o clube, sem revelar detalhes do contrato assinado.

Rochinha, de 28 anos, chegou ao Sporting na época 2022/23, proveniente do Vitória de Guimarães, e foi opção em 20 jogos do leões, com um golo e duas assistências, mas esta temporada foi emprestado ao Al-Markhiya, do Qatar.

Acabou por regressar ao Sporting e foi inscrito no último dia do mercado de inverno, mas o seu futuro não vai passar por Alvalade.

O extremo, formado no Benfica, acaba por sair para o atual sexto classificado do campeonato turco, depois de já ter alinhado também nos ingleses do Bolton, belgas do Standard Liège e Boavista.