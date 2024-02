24ºC em Braga e Santarém. 23ºC em Setúbal, Évora e Porto. 22ºC em Lisboa. São novamente temperaturas de Primavera. Só que estão previstas já para esta quarta-feira, devem repetir-se sábado, e pelo meio os dias vão manter-se quentes, bem acima do que é normal para esta época do ano. É uma nova mudança drástica na meteorologia, depois do episódio de tempo frio deste fim de semana, que fez com que nevasse em muitos pontos do país. Neve que vai derreter em poucas horas. Vamos ficar novamente sobre o efeito de uma dorsal anticiclónica, ou seja, a chuva vai-se embora já depois do Carnaval e os termómetros vão subir — e muito —, sobretudo durante o dia.

DEPOIS DO CARNAVAL VOLTARÁ O "CALOR"♨️????

✅Não há neve que resista a uma subida de temperatura tão evidente, como a prevista para os próximos dias, reparem nas temperaturas máximas previstas para quarta-feira de cinzas, até 23°C. pic.twitter.com/qCPDhVRfvY — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) February 11, 2024

Esto tiene que ser una broma…????☀️ Vuelve el anticiclon a partir de esta noche-madrugada y vuelven las temperaturas por encima de la media. #meteo pic.twitter.com/h4eGOXP7AH — Stormyalert (@Stormyalert) February 12, 2024

Vuelven las altas temperaturas para la semana que viene.#calor pic.twitter.com/ZdosRYgs6i — RAM Revista del Aficionado a la Meteorología (@RAM_meteo) February 11, 2024

Para já, pelos modelos disponíveis, é difícil dizer se este tempo primaveril vai ser de longa duração. Antes desta interrupção por rios atmosféricos vindos de latitudes subtropicais e frentes frias do Atlântico Norte, que apenas duraram uma semana, a Península Ibérica esteve dominada por um forte e profundo anticiclone de bloqueio.

Foram praticamente três semanas sem que a chuva conseguisse furar essa barreira anticiclónica, bateram-se vários recordes de temperatura em janeiro — não só em Portugal, mas por toda a Europa —, mês que se tornou o mais quente desde que há registos, e a seca a sul obrigou a tomar medidas restritivas de prevenção.

????#InfoIPMA: Janeiro de 2024 foi o mais quente a nível Global e o 3º mais quente em Portugal Continental. Registou-se ainda uma onda de calor considerada a mais significativa neste mês desde 1941. 20% do país ainda se encontrava em seca meteorológica???? https://t.co/rzU3Rfnp8w pic.twitter.com/vdsDNstj4h — IPMA (@ipma_pt) February 12, 2024

January 2024 in #Portugal had an average temperature of 11.25Cm, +2.37C vs 1981/2010 base and was the 3rd warmest January on record.

With 26.3C at Alijezur on the 25th,the country broke its national heat record.

73 records fell during the month (see main ones list by IPMA). pic.twitter.com/WTDJe4cOAF — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) February 12, 2024

Uma semana depois, e apesar da muita chuva, o cenário volta a ser idêntico. A dorsal anticlónica não é tão forte e é provável que dure menos tempo. Mas a chuva só vai ficar, de forma intensa, e sobretudo no norte, até esta terça-feira de Carnaval. Haverá ainda um novo dia de precipitação, em que uma frente ainda furará o bloqueio, quinta-feira (mas que se deve limitar ao norte e centro). A partir daí apenas céu limpo. Por isso, basta ter o guarda-chuva à mão, porque só vai precisar dele pontualmente.

Começando por esta terça, para arrumar o assunto da chuva, sim, os foliões, matrafonas e afins, podem contar com mais um rio atmosférico. Vem carregado de humidade, entrar pelo sudoeste da Península e aí despejar grandes quantidades de água, se as previsões se confirmarem. Mas, como, mais uma vez, este “rio” corre sobre as águas muito quentes do Atlântico (2ºC acima da média) e vem desde a zona das Caraíbas, as temperaturas já estarão em fase de subida e a chuva vai derreter toda a neve e gelo que se tiver formado.

Esse ar quente ficará na atmosfera deixando uma quarta-feira de cinzas verdadeiramente de Primavera no país. Mesmo no interior norte, as máximas vão ficar muito perto dos 20ºC e no litoral e no sul podem chegar aos 24ºC, como já dissemos. Quinta a tal frente, fraca, pode ainda deixar alguma chuva, a norte e centro, e as temperaturas máximas baixam ligeiramente. Depois, voltam a subir a partir de sexta para um fim de semana novamente muito quente. E é provável também que voltem as poeiras do deserto.

Tras el temporal que nos ha dejado la #BorrascaKarlotta, se nos vuelve a echar encima una dorsal anticiclónica, con T muy por encima de la media. Esto se traducirá en otro arreón primaveral, con marcadas anomalías positivas de T. Lo podemos apreciar en estos mapas: Izquierda,… pic.twitter.com/Sz3fHTxTli — Pedro C. Fernández  (@PedroCFernandez) February 10, 2024