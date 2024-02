O ex-primeiro ministro dos Países Baixos, o católico Dries van Agt e a sua mulher, Eugenie, morreram de mãos dadas numa rara eutanásia dupla, uma tendência crescente no país, na segunda-feira. Tinham ambos 93 anos.

“Ele morreu de mãos dadas com sua amada esposa Eugenie van Agt-Krekelberg, o seu apoio e âncora com quem viveu por mais de 70 anos e a quem sempre continuou a referir-se como a ‘minha miúda’”, disse na sexta-feira, a organização de direitos humanos The Rights Forum, fundada pelo ex-primeiro ministro holandês.

Estavam os dois muito doentes mas “não podiam passar um sem o outro”, disse à estação de televisão neerlandesa NOS o diretor da organização, Gerard Jonkma. Conheceram-se quando eram estudantes e nunca mais se separaram, tendo tido três filhos.

