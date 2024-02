Siga no nosso liveblog todas as atualizações sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

“Quero sair de Gaza e começar uma nova vida com a minha família, em qualquer lugar do mundo que seja seguro, sem bombas nem nada.” O desabafo é de Mohammed Imad, um farmacêutico palestiniano de 27 anos, ao jornal espanhol La Vanguardia. Para conseguir fugir de Gaza com a família, Imad terá de pagar um total de 90 mil dólares (cerca de 83,5 mil euros) para ser incluído na lista de pessoas autorizadas a atravessar a fronteira de Rafah para o Egipto.

Imad não tem passaporte estrangeiro ou egípcio, nem se insere entre os casos que, por motivos de saúde, passaram desde novembro a ser pontualmente a ser autorizados pelo Egipto a atravessar. Assim, resta-lhe esta opção. “Cada um tem de pagar 10 mil dólares [cerca de 9.280 euros] para escapar à morte em Gaza, para fugir do genocídio em curso, para salvar a sua vida”, explica ao jornal espanhol. “Temos de pagar depois de termos sofrido isto tudo, depois te termos sido destruídos, mortos e roubados.”

Em 2018, o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU deu conta da existência de dois sistemas para a passagem de pessoas em Rafah. O primeiro funciona online e foi instituído pelo Ministério do Interior local, controlado pelo Hamas. O segundo é controlado pelas autoridades egípcias.

Uma investigação do Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) concluiu que, desde o início do conflito, a 7 de outubro, as tarifas cobradas aos palestinianos para atravessarem a fronteira dispararam, fixando-se atualmente entre 4.500 e os 10 mil dólares. Em setembro de 2023, Iman pagou 500 dólares (cerca de 464 euros) para sair de Gaza, ainda de acordo com o La Vanguardia.

Em janeiro, Diaa Rashwan, diretor do Serviço de Informação do Estado do Egipto, negou através de um comunicado que estivessem a ser cobradas taxas adicionais. Já em fevereiro, as autoridades egípcias informaram que seriam impostas taxas oficiais a quem atravessasse a fronteira em Rafah, de forma a garantir procedimentos transparentes.

Nas redes sociais, são várias as campanhas de crowdfunding destinadas a angariar dinheiro para ajudar palestinianos a fugirem de Gaza. Mohammed Imad é um dos que pedem ajuda através de uma página de GoFundMe que ganhou expressão internacional graças aos vídeos que o farmacêutico publica no Instagram em espanhol, língua que aprendeu quando esteve dois anos a estudar medicina na Venezuela.

“Antes de 7 de outubro, trabalhava numa farmacêutica e vivíamos na nossa casa no norte de Gaza, mas depois do início deste genocídio, fui forçado a migrar para o sul com a minha família, para sobrevivermos depois de a nossa casa e de toda a área onde vivíamos ter sido completamente destruída“, lê-se no apelo de Imad, publicado na plataforma a 2 de fevereiro.

Pede ainda “apoio generoso” para sair de Gaza com a família. “Devemos pagar entre 5 mil e 10 mil dólares por pessoa. Não temos essa quantia porque perdemos tudo.” A família de oito membros é constituída pelos seus pais, quatro irmãs e um irmão. A página mostra imagens da casa da família antes e depois dos ataques israelitas, estando reduzida a escombros. Até agora, conseguiram 5.353 dólares de 155 doações.