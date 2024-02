Em atualização

Um tiroteio numa estação de metro de Nova Iorque terminou com uma pessoa morte e cinco feridas. O incidente aconteceu por volta das 16h38 locais (21h38 em Portugal continental) desta segunda-feira, adiantou a polícia, citada pela Associated Press.

Tudo aconteceu durante a tarde desta segunda-feira, na plataforma da estação avenida Mount Eden, onde os passageiros aguardavam pelo comboio 4 que rumava em direção ao sul, contaram fontes à ABC News. Uma das vítimas do tiroteio terá morrido no hospital St. Barnabas e os ferimentos causados nas restantes cinco pessoas não aparentam ser fatais, segundo informou a polícia à publicação norte-americana.

At least five people are shot at New York City subway station during rush hour pic.twitter.com/qn88KKFisT

