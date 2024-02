Quatro pessoas ficaram hoje feridas, uma delas com gravidade, numa colisão de duas viaturas ligeiras numa rotunda na Estrada Nacional 13, em Darque, concelho de Viana do Castelo, indicou a Proteção Civil.

O acidente, cujo alerta foi recebido às 18h42, causou ferimentos graves numa jovem de 19 anos e ferimentos ligeiros num homem e numa mulher de 60 anos, que foram transportados para o hospital de Viana do Castelo.

Um terceiro ferido ligeiro foi assistido no local, onde estiveram operacionais dos bombeiros de Viana do Castelo e Barcelos, da Cruz Vermelha de Neiva, PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).