De um lado, a ministra-candidata, Ana Abrunhosa, que espera continuar no cargo depois das eleições de 10 de março. Do outro, a estreante Rita Júdice — uma das independentes com as quais Luís Montenegro construiu as listas da Aliança Democrática. No frente a frente promovido pelo Observador, a descentralização e a coesão territorial dominaram a troca de acusações.

Ana Abrunhosa, que apesar de independente garante estar “fortemente comprometida com esta governação”, deixa até escapar que pensa “continuar no Governo” depois das eleições de 10 de março, garantindo “saber das suas contas” no que toca ao que combinou com Pedro Nuno Santos. A ainda ministra da Coesão Territorial acredita que Portugal “não vai sair prejudicado nos fundos europeus” por causa das eleições e lembra que “quem está em gestão é o Governo não é a administração pública”, admitindo que “mesmo que seja um Governo PS, há um novo líder e é natural que queira realinhar algumas questões” no que toca aos fundos europeus.

Já Rita Júdice — advogada especialista em direito imobiliário –, aponta a habitação como um dos setores em que é preciso “revisitar ou reconstruir” e acrescenta mesmo que “qualquer Governo terá que mexer porque o assunto ficou por resolver”, referindo questões como a lei do arrendamento urbano ou o incentivo à compra de habitação por parte dos jovens.

[Ouça aqui o debate promovido pela Rádio Observador]

Da habitação o debate passou para a coesão territorial, com Ana Abrunhosa a dizer que “criticar as medidas do Governo para a habitação é também criticar os municípios que acordaram com o executivo as estratégias para o setor” e acrescenta até que “os autarcas do PSD não olharam para o recuo no combate ao centralismo com bons olhos”, referindo-se à regionalização que Montenegro recusou quando tomou posse.

Para a candidata da AD, “o Governo falhou na descentralização” e relata que “os municípios dizem estar a mendigar, a serem meros tarefeiros” e que Coimbra “ficou esquecida” sem “estratégia para o aumento da riqueza, para a justiça, para a saúde ou para as infraestruturas”. Ana Abrunhosa recusa as criticas e diz que a descentralização “teve um grande pacote financeiro” e que a Associação Nacional de Municípios deu sempre um parecer sobre a transferência de competências.

Ainda à boleia da descentralização e das criticas que Rita Júdice tem ouvido dos autarcas, Ana Abrunhosa critica a “demagogia” do “dizer que ouviu” e quando interrompida, a “doutora Ana” responde que “o grande problema de Coimbra é serem todos doutores. Eu sou Ana, está aqui a Rita”, atira, defendendo que os autarcas concordaram com o plano de descentralização desenhado pelo Governo de António Costa.

Já quanto ao futuro, a candidata socialista concorda com a aposta estratégica em determinados setores da economia, como defende Pedro Nuno Santos e em Coimbra aponta fileiras como a economia do mar, a agro industria ou as ciências da vida, apostar que Rita Júdice também defende, garantindo que “na defesa do território” os dois partidos vão trabalhar juntos mas aproveita para criticar “o país de La La Land” que o PS desenha e recorda falhas como “a ligação de Coimbra a Viseu” para concluir que “todos os projetos estruturais em cima da mesa no inicio da governação, continuam por concluir”.