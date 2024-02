Bastou pouco mais de um mês para cair por terra toda a estratégia que o Governo francês traçou para disciplinar o mercado dos veículos eléctricos. Simultaneamente, a equipa do Presidente Emmanuel Macron cortou em 20% os subsídios concedidos a quem pretende adquirir um carro novo a bateria (veículos que são tradicionalmente mais caros do que os seus rivais com motores a combustão), suspendendo, por outro lado, o leasing destinado a permitir que os consumidores com menos posses possam aceder a eléctricos. Tudo porque o número de interessados neste leasing subsidiado foi muito superior ao esperado e ao que o Governo estava interessado em pagar.



Os consumidores com menos limitações financeiras foram os primeiros a ser vítimas destes cortes, a verem os 5000€ de ajudas do Estado à aquisição de um novo eléctrico descerem para 4000€. Mas a maior surpresa veio da suspensão do leasing para os menos abonados, que assim podiam ambicionar pagar mensalidades de apenas 100€ a 150€ por um automóvel a bateria que poderia custar até 47.000€. Para o Governo francês conseguir tornar este leasing tão acessível, era necessário subsidiar o carro em cerca de 13.000€, o que o levou a estabelecer um máximo de 25.000 veículos para colocar no mercado desta forma.

Apesar de os candidatos a este tipo de leasing terem de viver em França, ter mais de 18 anos, habitar a pelo menos 15 km do local de trabalho, percorrer mais de 8000 km anualmente e ter um rendimento familiar anual inferior a 15.400€ por cabeça, rapidamente os responsáveis perceberam que iriam superar o número de potenciais interessados. Daí que tenham começado logo por duplicar o número de leasings subsidiados, elevando a fasquia para 50.000 veículos. Acontece que, no final de Janeiro, o total de pedidos já superava os 90.000 e ainda faltavam 11 meses até final de 2024. O resultado foi a suspensão imediata desta medida que pretendia fazer chegar os veículos eléctricos aos consumidores com menos recursos.