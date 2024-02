Um homem de 61 anos ficou esta quarta-feira ferido com gravidade após ter caído de um telhado, num acidente de trabalho, em Vendas Novas (distrito de Évora), disseram à agência Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

A fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou que o homem foi transportado de helicóptero para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, tendo sido dada indicação àquela força de segurança de que posteriormente a vítima seguiria para o Hospital de São José, em Lisboa.

O acidente ocorreu no Bairro General Vasco Gonçalves, quando a vítima trabalhava numa obra de construção civil, adiantou a fonte da Guarda.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente, acrescentou.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, o alerta para o sinistro foi dado às 14h49, tendo sido mobilizados para o local 14 operacionais dos bombeiros de Vendas Novas, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por cinco veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER), e o helicóptero do INEM.