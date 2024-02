O debate entre Pedro Nuno Santos e André Ventura foi tenso e intensamente político, com os dois líderes partidários a começarem a digladiar-se na corrupção e na Justiça e a terminarem numa troca não menos acesa de acusações sobre passados mais ou menos recentes, objetivos políticos e até sobre uma garantia que o líder do Chega deixou nos últimos dias mas que, no debate, não revelou de onde lhe veio: “Quem lhe deu a garantia total de que estará no governo?”, perguntou o socialista. “Não tenho de lhe dar nomes nem dizer nada porque não é de direita nem interlocutor, a minha preocupação não são acordos nem viabilidade, é luta contra a corrupção, salários mais altos e melhores pensões. É por isso que luto, não é por jogos de bastidores”, respondeu-lhe apenas o líder do Chega.

André Ventura deixou por esclarecer a questão e permitiu a Pedro Nuno sair do debate a acusá-lo de andar a “mendigar uma aliança” junto da direita, recordando o que Ventura disse numa entrevista à CNN no final de janeiro — “Se houver maioria parlamentar de direita, tenho a garantia total – não posso revelar de quem – de que haverá governo de direita. Com ou sem Montenegro. E não tem de ser com Passos”. A memória apareceu no final do debate e numa fase em que Pedro Nuno Santos já só vinha empenhado na tentativa de desmontar as “mentiras” que acusa o seu adversário de usar.

A dada altura do debate acusou-o mesmo de “não estar preocupado se o programa é viável ou não. Está preocupado em enganar as pessoas para um projeto para o qual não tem solução. Nunca foi preocupação por isso é que está sistematicamente a mudar de posição”, disse apontando como exemplo o caso das pensões e a equiparação ao salário mínimo que Ventura propõe. Na tentativa de acertar nas incoerências de Ventura, o socialista atirou mesmo ao seu passado no PSD — nesta altura apontou até para a “gravata perto do laranja” do adversário –, nomeadamente quando polícias e professores protestaram na rua, em 2013. “Onde estava André Ventura? No PSD, caladinho, não dizia uma palavra”.

