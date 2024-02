O Observador foi considerado o meio de comunicação com melhor reputação (com 74,8 pontos) no segmento de media&digital, no estudo “RepScore 2024” feito pela consultora OnStrategy.

O estudo foi realizado através de entrevistas com 50 mil cidadãos representativos da sociedade portuguesa tendo em conta o distrito, género, idade e grau de formação, assim como 5 mil empresários, administradores e diretores de primeira linha e 800 jornalistas.

O Observador lidera o ranking no segmento de media&digital, com 74,8 pontos. Em segundo lugar aparece o Expresso (74,1), seguindo-se o Diário de Notícias (73,7), A Bola (73) e o Público (72,3).

Foram avaliadas diversas dimensões, como notoriedade, relevância, consideração, confiança, admiração, preferência, recomendação, qualidade de produtos e serviços, inovação, cidadania, ambiente, ambiente de trabalho, governo, liderança e saúde financeira. Mais de 2.000 marcas foram selecionadas e auditadas ao longo de 52 semanas.