A “chantagem do voto útil” pelo PS é um problema comum a Rui Tavares e Inês Sousa Real, que aproveitaram o frente a frente para denunciar como a maioria absoluta socialista foi “desperdiçada”, de “inação”, que “defraudou os eleitores”. Mas acabou por ser a política de alianças a dividir os dois: Tavares só admite pertencer a uma união à esquerda, seja ela de “maioria” ou de “oposição” a um governo de direita; Inês Sousa Real, mesmo já tendo dito que esta Aliança Democrática é igual ou pior do que o Chega, deixa no ar a possibilidade de ser “útil” em vários cenários, lembrando a solução encontrada na Madeira.

E foi pela região autónoma que o debate começou, no rescaldo da aplicação das medidas de coação dos três arguidos envolvidos no caso de alegada corrupção, que saíram em liberdade depois de 21 dias detidos. Rui Tavares deixou de lado as críticas ao caso judicial e às interferências do Governo Regional da Madeira, para dizer que os detidos “não deviam ter estado privadas da liberdade tanto tempo”. Reconheceu a necessidade de um “grande debate nacional que envolva elementos do poder judicial”, com o intuito de aplicar reformas na Justiça, principalmente no que respeita aos tempos de espera.

O acordo de incidência parlamentar na Madeira entre PAN e PSD não podia ficar de fora, com Rui Tavares a acusar o partido oponente de “incoerência” no apoio a um Governo “que tem 48 anos de descaso com o ambiente, de desordenamento do território e de maus tratos a animais, porque na Madeira não há touradas mas houve massacres da cabra das desertas a tiro e com veneno dos ratos”. “Na Madeira sempre dissemos que seríamos oposição ao jardinismo, que com Albuquerque não deixou de ser jardinismo, e sem Albuquerque não deixou de ser albuquerquismo. Não deixa de ser o mesmo poderio do PSD na Madeira”, acrescentou, afirmando que este poder regional teve a “cobertura de um partido com a bandeira da ecologia”, que deveria ter sido oposição.

