Esta quinta-feira olhamos para os arguidos no caso da Madeira. Pedro Calado, o ex-presidente da Câmara do Funchal saiu ontem em liberdade e sem qualquer caução depois de o juiz de instrução ter decidido que não aceitava o pedido do Ministério Público para decretar a prisão preventiva. O mesmo sucedeu com os gestores do Grupo AFA e Socicorreia, os outros arguidos detidos no quadro de um processo que também levou à queda do Governo Regional da Madeira. Tudo isto aconteceu depois de 21 dias de detenção apenas para interrogatório, o que levanta a questão de saber se o Ministério Público agiu com conta, peso e medida e reforça a convicção de que as três semanas de detenção apenas para interrogatório pode configurar uma situação de atentado aos direitos dos arguidos. A forma como juiz desvalorizou o caso construído pela acusação deixou também muita gente surpreendida, pelo que queremos regressar a este processo e aos métodos no Ministério Público no Contra-Corrente desta quinta-feira. Esta decisão do juiz apanhou toda a gente de surpresa?

