Dois elementos do Comando Vermelho, uma das maiores fações criminosas do Brasil, fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, uma das cinco prisões de alta segurança do Brasil. Esta é, segundo a imprensa brasileira, a primeira falha de segurança desde a criação do sistema penitenciário federal em 2006 pelo governo de Lula da Silva.

Foi durante a madrugada de quarta-feira que Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos e Deibson Cabral Nascimento, de 34, que se encontravam em celas separadas, acederam ao teto da prisão localizada no Rio Grande do Norte, subindo por postes de iluminação. Sem grades ou qualquer outro tipo de sistema de proteção, terá sido para os dois elementos do Comando Vermelho concretizar a fuga. E com um alicate que estava a ser utilizado nas obras de manutenção da prisão conseguiram cortar a vedação de arame — e, consequentemente, aceder à liberdade.

Segundo o jornal Estadão, as câmaras externas do estabelecimento prisional permitiram confirmar que os foragidos não tinham nenhuma ajuda à espera à saída da prisão. A pé, os reclusos digiriram-se a uma casa nas proximidades e roubaram comida e roupa.

