Do ministro português João Gomes Cravinho, que salientou a luta pela “democracia da Rússia”, a Volodymyr Zelensky, que disse que Alexei Navalny “obviamente foi morto por Putin”, as reações internacionais à morte do principal opositor do Presidente russo multiplicam-se. Na Rússia, entre o governo e a imprensa estatal, o silêncio é quase total.

Após a notícia da morte do também ativista ter sido conhecida, Vladimir Putin manteve os compromissos oficiais que tinha na agenda e fez uma visita a uma fábrica em Chelyabinsk. Num discurso dirigido aos trabalhadores e jornalistas, garantiu que Moscovo consegue produzir “tudo o que é de alta tecnologia” e que, no passado, costumava comprar “algures no estrangeiro”. “Temos mãos de ouro. Aqueles que abandonaram o nosso mercado perderam este mercado”, afirmou, citado pela agência TASS, referindo-se às sanções ocidentais que levaram a um êxodo de empresas do território russo.

