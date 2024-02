O cantor Pedro Abrunhosa acusou o Bloco de Esquerda de plágio, por alegamente o partido se ter apropriado, de forma indevida, de uma das suas canções, usando-a como slogan em cartazes de propaganda política com vista às eleições legislativas de 10 de março.

“Esta semana fui surpreendido com uma campanha do BE com o slogan ‘Fazer o que nunca foi feito’. Não será preciso ser um génio para associar de imediato o dito à minha canção ‘Fazer O Que Ainda Não Feito’”, começa por escrever Pedro Abrunhosa, na sua página de Instagram, num texto acompanhado por uma foto de um dos cartazes do partido liderado por Mariana Mortágua.

Em causa está a semelhança entre a frase escolhida pelo partido e a música de Abrunhosa. O cantor considera a escolha do slogan uma “chico-espertice”, elaborada por “alguém muito pouco criativo”, e afirma que não pode compactuar com a “apropriação indevida de propriedade intelectual alheia”. Abrunhosa adianta que, se o Bloco de Esquerda tivesse solicitado autorização prévia para usar a frase, essa autorização “teria sido prontamente recusada”. O músico revela, a este propósito, que não vota nos bloquistas.

“Qualquer partido com aspirações governativas tem que assegurar uma honestidade intelectual blindada, nomeadamente face à capacidade criativa dos cidadãos e ao direito autoral conforme consagrado na lei”, escreveu também Abrunhosa, adiantando que já recorreu aos seus representantes legais, para que estes peçam à Sociedade Portuguesa de Autores que notifique o Bloco de Esquerda, com vista à imediata retirada da frase de qualquer suporte politico/publicitário”.