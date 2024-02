A partida desta quinta-feira entre o Benfica e o Toulouse, a contar para a primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, continua a dar que falar. Se dentro das quatro linhas as águias levaram a melhor, fora do relvado da Luz os adeptos franceses queixaram-se de “tratamento inadequado e excessivo por parte das autoridades portuguesas”, o que levou o emblema do sul de França a apresentar queixa na UEFA.

Num comunicado no site oficial, o Benfica disse que “desconhece a ocorrência de qualquer incidente no acesso dos adeptos do Toulouse” na partida de quinta-feira. De acordo com o clube da Luz, “o encaminhamento dos adeptos adversários foi realizado de acordo com o plano que estava delineado, em articulação direta com os representantes do Toulouse, não tendo sido formalmente identificado qualquer contratempo”.

“É ainda de destacar que os 2.869 adeptos do Toulouse acederam à bancada que lhes estava destinada no Estádio do Sport Lisboa e Benfica mais de 10 minutos antes do início da partida, cumpridas todas as formalidades previstas”, acrescentam os encarnados.

Posteriormente, o Benfica recordou a habitual reunião pós-jogo, que aconteceu “por volta das 23h15” e contou com a presença de “responsáveis do Benfica, o delegado ao jogo da UEFA e o diretor local da UEFA”, realçando que “nada de negativo foi reportado”. O clube disse ainda que “a organização do desafio foi elogiada, bem como a receção a convidados e adeptos do clube adversário”.