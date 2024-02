O Manchester City mostrou-se este sábado incapaz de ultrapassar o Chelsea (1-1), na 25.ª jornada da Liga inglesa de futebol, e ficou mais longe do líder isolado Liverpool.

No Etihad Stadium, em Manchester, os ‘blues’ estiveram muito perto de sair com os três pontos, mas, já na reta final, Rodri (83 minutos) surgiu para fuzilar a baliza dos londrinos, que se colocaram em vantagem aos 42, quando Sterling, antigo jogador do City, abriu o ativo.

Na equipa de Pep Guardiola, Rúben Dias foi titular, Bernardo Silva lançado aos 64 minutos e Matheus Nunes suplente não utilizado.

Assim, os ‘citizens’, que têm menos um jogo, seguem no terceiro posto, com 53 pontos, contra os 55 do segundo classificado Arsenal e 57 do líder isolado Liverpool.

Antes de visitar o FC Porto, na primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões, o Arsenal goleou hoje o Burnley, por 5-0, enquanto o Liverpool bateu o Brentford, por 4-1.

A visita dos ‘gunners’ ao Turf Moor transformou-se num passeio, por culpa dos golos de Odegaard (04 minutos), Saka (41 e 47) e Trossard (66) e Havertz (78), o último golo já com o internacional português Cédric Soares em campo, pelo segundo jogo seguido.

No primeiro jogo do dia da 25.ª jornada, o Liverpool venceu por 4-1 no recinto do Bentford, com o português Diogo Jota a fazer uma assistência e a sair lesionado.

O internacional luso fez o passe, de cabeça, para o golo do uruguaio e ex-benfiquista Darwin Núñez, que marcou com um ‘chapéu’ ao guarda-redes neerlandês Mark Flekken, aos 35 minutos.

Aos 44 minutos, Diogo Jota teve, porém, de ser substituído, pelo regressado egípcio Mohamed Salah, saindo de maca, depois de se ressentir da uma jogada aos 39, quando o dinamarquês Christian Norgaard lhe caiu em cima do joelho esquerdo.

Alexis Mac Allister e Gakpo marcaram os outros dois golos dos ‘reds’, antes de Ivan Toney reduzir para os anfitriões.