António Costa está em Barcelona a receber o prémio para os Valores Europeus do Partido Socialista da Catalunha (PSC). Num dos raros discursos que tem feito desde que está no “recato” como primeiro-ministro demissionário, esta manhã, o socialista disse que a atual visão da Europa “está sob ataque, da direita populista e também da direita democrática que se deixa condicionar pelo populismo” — uma referência a partidos como o PSD.

A intervenção, em castelhano, colocou Portugal e Espanha no mesmo saco de desenvolvimento, mas a contar apenas no ponto em que, cá e lá, os socialistas chegaram ao poder, com António Costa a apontar para os períodos a partir de 2015 (Portugal) e 2018 (Espanha, com Pedro Sánchez). Enumera, entre as principais “soluções” socialistas ibéricas, mas diz que além do “percurso recente de resiliência a crises e de progresso económico, social e ambiental”, Portugal e Espanha “partilham também uma visão para o futuro da Europa”.

Começa por reforçar a partilha do “europeísmo” pelos dois países, numa altura em que “outras forças políticas procuram afirmar-se pelo discurso anti-europeu, pelo chauvinismo e pelo nacionalismo“. Continua pela defesa dos valores “progressistas, de uma Europa solidária” e do “reforço da Europa social”, “da coesão” e “aberta ao mundo”.

