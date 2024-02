O coordenador do núcleo do Partido dos Trabalhadores (PT) brasileiro em Portugal disse que há “grande preocupação” de boa parte da comunidade imigrante brasileira com as eleições legislativas no país, assunto em debate numa reunião que se realiza hoje.

Aquela estrutura partidária tem uma reunião marcada para este sábado com organizações políticas, sociais e movimentos coletivos brasileiros para debater a política do Brasil para os seus emigrantes e as eleições em Portugal. “Uma questão é a política do Governo brasileiro sobre os direitos e as condições de vida da população brasileira fora do país (…), buscando o diálogo com o nosso Governo com relação às pautas e demandas que estão sendo colocadas pelas organizações” representativas da comunidade imigrante, de que é exemplo a resposta às reivindicações de “participação na elaboração de políticas públicas para a população fora do país”, disse Pedro Prola.

O outro assunto do encontro de hoje é “o processo eleitoral em Portugal, porque existe uma preocupação das organizações com esse reviver do que foi o bolsonarismo no Brasil noutro local”, aqui em Portugal, adiantou o responsável do núcleo do PT, partido do Presidente brasileiro, Lula da Silva, em Portugal, em declarações à Lusa.

Pedro Prola admitiu que um dos objetivos é “estimular – respeitando o processo e não ficando com indicação de voto – que os brasileiros também se organizem, estejam noutros partidos aqui, dialoguem com as forças democráticas da esquerda em Portugal e busquem fazer valer os seus direitos, não só junto do Governo brasileiro, mas que atuem com autonomia e buscando que o processo aqui não tenha retrocesso, mas avanços”, ou seja, que sejam ativos politicamente.

Os imigrantes, “estando aqui e vendo o processo que vai ter no dia 10 de março, não estão isentos desse processo e das consequências que isso tem”, declarou. Pedro Prola sublinhou que, da parte da comunidade brasileira, “há uma preocupação muito grande” com as eleições legisltaivas de 10 de março em Portugal.

Nessa comunidade admite haver bolsonaristas – apoiantes do candidato presidencial e ex-Presidente do Brasil, de extrema-direita, Jair Bolsonaro, com o qual Lula da Silva disputou a segunda volta das últimas eleições presidenciais brasileiras -, que apoiam “forças pouco democráticas” em Portugal, mas também uma maioria, 74%, que votaram no atual Presidente, de esquerda, em 2022.

Por isso, além destes encontros com organizações e coletivos, o núcleo do PT em Lisboa avança também com “um diálogo” com os seus parceiros políticos portugueses, tendo já marcada, para domingo, uma reunião com a CDU, coligação liderada pelo Partido Comunista Português, e outra, para o domingo seguinte, com o Bloco de Esquerda.

Com o Partido Socialista ainda não há data para a reunião, mas Pedro Prola disse estar “crente que se vai realizar”. No caso de as organizações e coletivos mostrarem vontade de atuar no processo eleitoral em Portugal, o núcleo do PT “estimula a que participem”, porque “é importante não ignorar” o que “está acontecendo”, concluiu.

Já numa reunião realizada no passado dia 26 de janeiro, convocada pelo Núcleo do PT em Portugal, organizações de brasileiros dialogaram sobre o processo eleitoral em Portugal e a política do Governo Lula da Silva para a população brasileira no exterior.

Representantes daquelas organizações avaliaram a conjuntura política e deram conta das atividades que estão a realizar a propósito das eleições legislativas de 10 de março em Portugal.