O líder do PSD afirmou este sábado, em Coimbra, que não se resigna com um país “que deixa fugir para o estrangeiro os seus jovens”, considerando que é preciso criar mais riqueza para reter as pessoas no país.

“Não me resigno, não me conformo com um país que deixa fugir para o estrangeiro os seus jovens, aqueles que são garante da nossa capacidade de criarmos mais riqueza e, através dessa riqueza, sermos mais justos”, afirmou Luís Montenegro, que falava no Encontro Nacional de Autarcas da Aliança Democrática (AD), que decorreu no auditório da reitoria da Universidade de Coimbra.

De acordo com o Observatório de Emigrações, foi entre 2012 e 2015, que se registaram os maiores níveis de emigração de portugueses, contabilizando mais de 100 mil saídas anuais, e um saldo migratório negativo, ao contrário do que se tem registado entre 2017 e 2021, em que o saldo é positivo.

Durante a sua intervenção, Luís Montenegro defendeu uma economia que cresça mais, para “criar mais riqueza”.

“Só criando mais riqueza, se vão pagar melhores salários e só pagando melhores salários será possível reter aqui os talentos que estão a escapar ano após ano”, vincou o líder da AD