Num debate em que pouco ou nada de política foi discutido e em que houve mais caos e gritaria do que propostas, o frente a frente entre André Ventura e Rui Tavares ficou marcado por uma fotografia que circula no Twitter em que o deputado do Livre tem o filho ao colo à saída de uma escola privada — o que levou primeiro a acusações dirigidas ao Chega e depois à resposta de Ventura, que acusou o opositor de “hipocrisia”.

O momento aconteceu logo no arranque do debate, na primeira vez que Rui Tavares tomou a palavra para contar que nos últimos dias têm sido partilhada uma fotografia onde está com “os filhos no pátio de uma escola, tentado provar uma suposta hipocrisia de que tenho os meus filhos numa escola internacional”.

E prosseguiu para dar conta de que na sua casa as “responsabilidades pela educação dos filhos são partilhadas” e para justificar que a mãe dos filhos “tem carreira e direito a tê-la, é diplomata, serve o Estado português quando vai à Ucrânia em dia de bombardeamento e também para quando tiver de ir para um posto diplomático os filhos não terem de ficar com o currículo interrompido”. Rui Tavares culpou o deputado Pedro Santos Frazão, do Chega, por ter começado a “utilizar o argumento como arma de arremesso político” e de isso ter levado a que, agora, seja colocada em causa a “segurança de crianças” devido ao “caso de devassa da vida privada”.

