Luís Montenegro considera que “não é a quente, com casos concretos em cima da mesa nem a três semanas de legislativas, que se mexe na arquitetura do direito penal e criminal português”. Ainda assim, deixa claro que o PSD está “disponível para ter uma reflexão e debate alargados no pós-eleições”.

Em declarações aos jornalistas em Espinho, o líder social-democrata explica que há uma “abertura por parte da AD para interagir com todos os outros partidos, mas também com aqueles que são os operacionais da justiça, magistrados, funcionários judiciais, advogados, aqueles que nas diversas forças fazem investigação criminal”.

“É importante que tenhamos segurança nos procedimentos, diligências de investigação, mas também no respeito pelos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos”, destacou o líder social-democrata, frisando que o país tem sido “confrontado com alguma discrepância, embora também se deve dizer que significa que o sistema está concebido para ter respostas ao andamento processual que cada caso deve trazer”.

Montenegro acredita que nos últimos anos houve melhorias nas áreas da justiça, mas questionado sobre o caso específico da Madeira e a saída dos suspeitos sem fortes indícios de crime disse que “não há dúvida nenhuma de que qualquer português fica admirado de um processo ter esta sequência e de depois de haver um período de detenção excessivo e que não tem respaldo nos princípios da lei”.

Rocha: “Cabe aos políticos criar condições para que haja tranquilidade”

Sobre o mesmo tema, Rui Rocha afirmou que o que se está a passar no caso da Madeira é “a justiça a trabalhar” e, sem se querer pronunciar sobre casos concretos, frisou apenas que “cabe aos políticos criar condições para que haja tranquilidade e para que a justiça possa fazer o seu caminho”.

“A justiça não é ciência certa. É normal que haja ao longo do processo decisões contraditórias, o que importa é que não haja pressões”, realça o presidente liberal.

Sobre as consequências para a Madeira, Rocha recorda que a IL sempre considerou que “face aos factos conhecidos não havia condições para Miguel Albuquerque continuar em funções e o que deve ser feito é devolver a palavra aos madeirenses”, pelo que insiste que é preciso haver eleições “logo que haja condições legais” — tendo em conta que o Presidente da República apenas pode dissolver a assembleia legislativa em março, seis meses após o último ato eleitoral.