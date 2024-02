Uma grande penalidade convertida por Robert Lewandowski, nos descontos, permitiu este sábado ao FC Barcelona sair com o triunfo do terreno do Celta de Vigo (2-1), e aproximar-se do segundo lugar na Liga espanhola de futebol.

Sem o lesionado João Félix, mas com João Cancelo no ‘onze’, o ‘Barça’ chegou à vantagem através do polaco Robert Lewandowski (45), em cima do tempo de descanso, mas, no recomeço do desafio da 25.ª jornada, Iago Aspas (47) apareceu para restabelecer a igualdade.

Quando o empate a um golo parecia ser o desfecho, o ponta de lança polaco voltou a estar em evidência, desta vez através da marca do castigo máximo, aos 90+7.

Já o Atlético de Madrid teve o jogo contra o Las Palmas controlado desde muito cedo, na capital espanhola, graças aos dois remates certeiros de Llroente (15 e 20), com outro ‘bis’, mas de Correa (47 e 62), a deixarem o resultado com números goleadores, antes de Depay fechar a contagem (87).

Com este resultado, os ‘blaugrana’ mantêm o terceiro posto, com 54 pontos, contra os 51 dos ‘colchoneros’, ambos atrás do Girona (segundo colocado, com 56) e do líder isolado Real Madrid (61), que jogam no domingo com Athletic Bilbau e Rayo Vallecano, respetivamente.

Em Pamplona, o Osasuna (11.º) impôs-se por 2-0 na receção ao Cádiz (18.º), por culpa de um ‘bis’ de Budimir (63 e 90+1).