A semanas de deixar São Bento, António Costa deu uma entrevista ao espanhol La Vanguardia em que reitera que a solução de um bloco central não seria benéfica para a democracia em Portugal e em que expressa convicção de que o Chega não vai ser determinante para um futuro governo em Portugal. O socialista também não acredita que haja uma “nostalgia” do salazarismo no país, e que nem a extrema-direita “se atreve” a expressá-la.

Numa entrevista dada em espanhol ao país vizinho, António Costa foi questionado sobre as eleições de 10 de março e a probabilidade de delas sair uma solução governativa “clara”. Para Costa, “ainda é muito cedo para o dizer”, mas admite que a situação atual — após a Covid, o impacto da inflação e da subida das taxas de juro — trouxe uma “enorme acumulação de tensões sociais”, um “território fácil para os populistas”.

“O problema é que os populistas só têm as soluções fáceis nas palavras. E as palavras levam-nas o vento”, diz. Por isso, e pelo histórico de bipartidarismo em Portugal, entende que “à medida que nos aproximamos das eleições, esse crescimento [da extrema-direita] vai abrandando”. Questionado sobre se acredita que Portugal “não vai acabar por depender do voto da extrema-direita”, é perentório: “Acredito que isso não vai acontecer”.

Já sobre os 50 anos do 25 de abril, acredita que não há uma “nostalgia” do salazarismo em Portugal, nem sequer é expressada pela extrema-direita — diz — que se tem dedicado a temas como a imigração, “ódio aos ciganos, fascínio pelo discurso autoritário”, mas “não se atrevem a expressar uma nostalgia da ditadura”.

“Justiça está a fazer o que deve”

António Costa começa a entrevista a esclarecer que não foi acusado no processo que levou à sua saída e não se diz arrependido de ter pedido a demissão — “o líder do país não pode estar sob suspeita oficial”.

Sobre o envolvimento do seu nome na Operação Influencer, que envolve outros representantes de cargos políticos, assim como as investigações na Madeira, Costa defende que o reforço dos meios levou a um aumento da atividade judicial. Mas lamenta que por o tempo dos cidadãos não ser o mesmo da justiça, sejam feitos veredictos na “praça pública”, colocando-se em causa a presunção de inocência. Considerando que se deve respeitar o funcionamento da justiça, diz que o debate sobre a influência da justiça na política deve estar “afastado” da campanha eleitoral.

“Neste momento, parto do princípio de que a justiça está a fazer o que deve.” “Creio que não há um problema com o sistema de justiça em Portugal, o problema está na compreensão do tempo da justiça. Não se deve confundir o início de uma investigação com uma condenação”, afirmou.

Sobre a política internacional, Costa diz que há uma preocupação com o “risco do regresso do candidato de Putin” (Donald Trump) à presidência dos EUA, que seria “trágico para o mundo”, o que mostra que “temos de ter uma Europa forte”. E volta a não fechar a porta a um cargo europeu: “A minha vida não depende só de mim. Não vamos especular agora sobre o futuro. O mais importante é que em junho surja uma maioria clara de apoio ao progresso europeu. Estamos perante desafios muito grandes.”