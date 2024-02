Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra entre Israel e o Hamas

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o contra-almirante Daniel Hagari, revelou, durante uma conferência de imprensa, um vídeo da família Bibas em Khan Younis, horas depois de terem sido raptada pelo Hamas, a 7 de outubro. As imagens partilhadas pelo Times of Israel mostram a mãe, Shiri Bibas, e os seus filhos Ariel e Kfir, na altura com quatro anos e 10 meses, respetivamente, a serem colocados debaixo de um lençol e cercados por homens armados. De seguida, entram dentro de um carro.

“Com base nas informações de que dispomos, estamos muito preocupados com o estado e a segurança de Shiri e das crianças e estamos a envidar todos os esforços para obter mais informações sobre o seu destino”, afirmou Daniel Hagari, revelando que o vídeo foi captado de um posto militar da brigada Mujahideen e obtido pelas IDF em Khan Younis.

Embora as imagens mostrem que Shira e os seus dois filhos “chegaram vivos a Khan Younis”, Hagari afirmou que outros “fragmentos de informação” obtidos pelas IDF deixam o exército “muito preocupados com o seu destino”. O contra-almirante acrescentou que, quando tiverem informações definitivas, “informam primeiro a família e depois o público”.

“134 reféns continuam detidos no cativeiro do Hamas em Gaza. O mais jovem refém é Kfir Bibas, um bebé roubado do seu berço durante o massacre do Hamas de 7 de outubro, quando tinha apenas 9 meses de idade”, recordou Hagari. O bebé completou um ano de vida a 18 de janeiro e, assim como a família — incluindo o pai Yarden, que foi raptado separadamente — suspeita-se que seja um dos reféns que permanecem retidos em Gaza. O Hamas já anunciou que Shiri, Ariel e Kfir foram mortos num bombardeamento israelita, mas as IDF afirmaram que essa alegação não foi verificada.

“De acordo com as imagens e as informações que recolhemos, depois de Shiri Bibas e os seus dois filhos terem sido raptados da sua casa a 7 de outubro, foram levados para o leste de Khan Younis, para o posto avançado pertencente ao grupo Kata’ib Mujahideen. As imagens mostram os terroristas a embrulharem Shiri e os seus bebés num lençol, tentando escondê-los. Vê-se o cabelo ruivo do pequeno Ariel a atravessar o pano branco”, diz Hagari, acrescentando: “Foram obrigados a entrar num carro e levados para outro local. Com base nas informações de que dispomos, estamos preocupados com o bem-estar de Shiri, Ariel e Kfir”.

“Ver esta jovem mãe, agarrada aos seus bebés, rodeada por um grupo de terroristas armados é horrível e de cortar o coração, mas é também um apelo à ação, que temos de trazer os reféns para casa, rapidamente”, afirma.

“Aqueles que têm a audácia de questionar a nossa necessidade de operar em Gaza, mas não têm a decência, a decência básica e a humanidade de libertar os reféns, antes de mais, deviam olhar bem para esta mãe aterrorizada, Shiri, agarrada aos seus bebés. Até que o Hamas liberte os nossos reféns, não deixaremos pedra sobre pedra, até que os nossos reféns estejam em casa”, acrescentou.

Cerca de 240 pessoas foram feitas reféns a 7 de outubro, tendo algumas sido libertadas durante um cessar-fogo de dias em novembro. Segundo Times of Israel, nenhum membro da família de Kfir foi libertado.