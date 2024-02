"Triste infelicidade ou triste figura?". Pinto da Costa e Villas-Boas criticam José Eduardo Moniz e TVI depois de piada sobre AG

“Triste infelicidade ou triste figura? Um pedido de desculpas ao Futebol Clube do Porto, aos seus adeptos e simpatizantes é o mínimo que se deve exigir à direção da TVI pelo infeliz incidente a que acabámos de assistir. Fazer piadas circenses que desrespeitam profundamente a Instituição é lamentável e indigno de qualquer órgão de comunicação social que deve zelar pelo bem comum, respeito, equidade e transparência”, escreveu o candidato à presidência dos dragões.

Ainda na noite de domingo, Francisco J. Marques partilhou a frase de José Eduardo Moniz e sublinhou “até onde pode chegar a estupidez humana”. “Centenas de milhar de mortos e o Moniz, que desta vez não fugiu para o Brasil, a tentar fazer graçolas, marimbando-se para o sofrimento causado pela guerra. Triste TVI que é dirigida por gente que só vive para as revistas cor de rosa”, atirou o diretor de Informação e Comunicação do FC Porto.

Já esta segunda-feira, à margem da apresentação das contas da SAD do FC Porto referentes ao primeiro semestre de 2023/24, Pinto da Costa também aproveitou para deixar críticas às palavras do diretor-geral da TVI. “Não vi o programa, normalmente não vejo a TVI, mas recebi mensagens com a transcrição do que foi dito. Acho lamentável. Mas como maldade rima com imbecilidade, as duas coisas juntas deram aquele triste espetáculo televisivo, a tratar o presidente do Conselho de Administração [Mário Ferreira] por ‘Marinho’ e a oferecer-lhe viagens para Neptuno. A TVI devia fazer uma viagem para Neptuno e deixar lá muita gente. Mas eu não tenho nada contra Neptuno”, começou por dizer o presidente dos dragões.

“Não só ofendeu o FC Porto, mas o povo ucraniano e a guerra na Ucrânia, que dura há dois anos. Esperamos agora as reações”, acrescentou, evidenciando “desprezo total e absoluto” pelo que aconteceu e exigindo que “as autoridades tomem medidas”. Entretanto, o jornal O Jogo adianta que Pinto da Costa enviou uma mensagem a Mário Ferreira, presidente do Conselho de Administração da Media Capital que já fez parte do Conselho Consultivo da SAD do FC Porto, a demonstrar desagrado com o episódio.