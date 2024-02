Foi Pedro Gonçalves, podia ter sido Francisco Trincão, Geny Catamo ou o habitual Viktor Gyökeres. No final da vitória do Sporting frente ao Moreirense em Moreira de Cónegos, que recolocou os leões a par do Benfica no topo da classificação tendo ainda um encontro por disputar em Famalicão, o internacional português foi o eleito da Liga para MVP da partida mas, na zona de entrevistas rápidas, e antes de abordar o triunfo verde e branco, quis deixar uma palavra a dois jogadores encarnados e companheiros de Seleção.

“Queria mandar, em nome de todo o plantel do Sporting, um forte abraço para dois colegas de profissão, o João Neves e o António Silva. Os nossos sentimentos porque há coisas mais importantes na vida”, começou por referir Pedro Gonçalves em declarações à SportTV, depois da morte da mãe do jovem médio e do avô materno do central (que ficou no banco na goleada frente ao Vizela). “Já soube que os meus rapazes enviaram um abraço [ao João Neves e ao António Silva]. É por isso que cada vez gosto mais deles”, disse depois o técnico Rúben Amorim, que queria também deixar essa palavra aos jovens jogadores encarnados. “Queríamos deixar uma palavra de força ao João Neves e ao António Silva. Dentro de campo somos adversários, mas cá fora somos colegas de profissão”, referiu também Tiago Aguiar, adjunto do Moreirense.

A família Benfiquista está convosco. Muita força ???? pic.twitter.com/aEmeQbbc7h — SL Benfica (@SLBenfica) February 19, 2024

Já sobre o encontro, Pedro Gonçalves, que leva sete golos e seis assistências nos últimos dez jogos, destacou a exibição da equipa frente a uma das revelações do Campeonato. “Foi um jogo que nós sabíamos que ia ser muito complicado, num campo difícil onde se perdem bastantes pontos. Nós vínhamos mentalizados que haveria muitas segundas bolas pois o guarda-redes do Moreirense [Kewin Silva] ia meter muitas nos avançados mas o importante foram os três pontos que conquistámos pois entrámos muito fortes. É isto que queremos fazer em todos os jogos”, resumiu o médio/avançado, antes de falar também dos adeptos.

13.º ⚽ golo de Pedro Gonçalves esta época, o 8.º no campeonato ⚠Nos 10 últimos jogos, Pedro Gonçalves marcou 7 golos (e fez 6 assistências) pic.twitter.com/QpT01u8PZm — Playmaker (@playmaker_PT) February 19, 2024

“Apoio? Graças a Deus eu já fui campeão neste clube. Queremos continuar em todas as provas e vamos agora ter um jogo que parece fácil mas será bastante difícil frente a uma equipa que nos criou muitas dificuldades e consegue marcar em qualquer jogo. Vai ser importante continuar na Liga Europa e é nisso que estamos focados. Gestão na segunda parte? Penso que não, só estivemos focados neste jogo, nem nos lembrámos de quinta-feira. Eu acredito que lá foi mais difícil porque o relvado era sintético e isso muda alguns aspetos técnicos. O que interessa é que conquistámos três pontos. A equipa está com sede, é essa a mensagem que passa no balneário, é o que o mister transmite para fora e é o que o Sporting quer”, concluiu.

Nós em campo, vocês na bancada ???? Obrigado pelo enorme apoio em Moreira de Cónegos! ???? pic.twitter.com/B9iorxwYaj — Sporting CP (@SportingCP) February 19, 2024

À margem da vitória, o encontro em Moreira de Cónegos foi também especial para o capitão da formação verde e branca, Sebastian Coates. O central uruguaio chegou aos 250 encontros realizados na Primeira Liga (248 como titular, com um total de 21 golos que faz dele também o defesa mais goleador do clube) e passou também a ser o sétimo jogador com mais partidas na história dos leões (353), apenas atrás de Hilário (474), Rui Patrício (467), Damas (444), Manuel Fernandes (433), Azevedo (408) e Oceano (401).