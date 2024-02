De um lado, um Inter Milão consistente e fidedigno. Do outro, um Atl. Madrid inconstante e errático. Esta terça-feira, em Itália e na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, encontravam-se duas equipas em momentos, fases e até períodos históricos bastante distintos.

A equipa de Simone Inzaghi, vice-campeã europeia, chegava à partida na liderança confortável da Serie A e vinda de oito vitórias consecutivas — ou seja, sem escorregar desde o final de dezembro. “Sabemos o que fizemos no ano passado, tivemos noites mágicas em conjunto com os nossos adeptos fantásticos. Queremos fazê-lo outra vez, mas sabemos que existem equipas ótimas com as mesmas aspirações. Vamos enfrentar um adversário de valor absoluto, uma equipa de qualidade. É um grupo excelente, muito bem treinado pelo Diego, e será complicado para nós. Precisamos do verdadeiro Inter”, explicou o treinador italiano, que reencontrava Diego Simeone, com quem conquistou vários troféus na Lazio.

A equipa de Diego Simeone, que na época passada não foi além da fase de grupos, chegava à partida no 4.º lugar da La Liga e vinda de duas derrotas, um empate e uma vitória nos últimos quatro jogos — ou seja, sem alcançar quatro triunfos seguidos há cerca de um mês. “Falar do Inter é falar de uma das quatro, cinco melhores equipas da Europa. O que estão a fazer na Serie A fala por si, assim como a forma como competiram contra o Manchester City na final do ano passado. Gosto muito da forma como jogam, é concreta e simples”, atirou o técnico argentino, que esperava alavancar na competição europeia um regresso à melhor versão dos colchoneros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Assim, Inzaghi lançava os habituais Marcus Thuram e Lautaro Martínez no ataque, com Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan no meio-campo e Alexis Sánchez e Dumfries a começarem como suplentes. Do outro lado, Simeone apostava em Samuel Lino e Molina nos corredores, com Griezmann e Marcos Llorente mais adiantados e Morata a surgir no banco apesar de inicialmente ter sido dado como indisponível para o jogo.

What a first half from Witsel ????‍???????? pic.twitter.com/UMHCvDlyP7 — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 20, 2024

Numa primeira parte que terminou sem golos e que nunca foi brilhante, Samuel Lino ainda teve uma aproximação perigosa com um pontapé em jeito que passou ao lado da baliza de Yan Sommer (13′), mas a verdade é que a primeira bola enquadrada do jogo só surgiu menos de 10 minutos antes do intervalo e por intermédio de um cabeceamento de Lautaro (37′). O argentino voltou a ficar perto de marcar pouco depois, na sequência de um erro defensivo do Atl. Madrid (39′), e Oblak ainda teve uma intervenção importante com Thuram pela frente (44′). No fim do primeiro tempo, o Inter Milão estava ligeiramente melhor — mas as duas equipas pareciam mais preocupadas em não sofrer golos do que propriamente em marcá-los.

Ambos os treinadores mexeram ao intervalo e ambos acabaram por ser forçados a fazê-lo, já que Thuram e Savic sentiram problemas físicos na ponta final da primeira parte e foram substituídos por Arnautovic e Giménez, respetivamente. O avançado austríaco procurou causar impacto logo nos primeiros minutos que passou em campo, com um remate já dentro da grande área (49′) e um cabeceamento (52′) a falharem o alvo, e Simeone procurou responder à entrada positiva do Inter Milão ao trocar Saúl por Morata.

Samuel Lino continuava a ser o abono de família do Atl. Madrid, ficando perto de abrir o marcador com um pontapé já na área que passou ligeiramente ao lado (56′), e Arnautovic fez um hat-trick de oportunidades desperdiçadas com um remate que saiu por cima da trave quando já só tinha Oblak pela frente (63′). Simeone voltou a mexer a cerca de 20 minutos do fim, lançando Reinildo e Pablo Barrios, e Inzaghi apostou em Carlos Augusto, Dumfries e também Frattesi.

Lautaro teve uma das melhores ocasiões de golo do jogo com um cabeceamento na área que Oblak defendeu depois de um grande cruzamento de Çalhanoğlu (77′) e Arnautovic, à quarta, não falhou: Lautaro apareceu na cara do guarda-redes, rematou para defesa do esloveno e o avançado, na recarga, atirou rasteiro para abrir o marcador (79′). Samuel Lino ainda ficou perto de empatar de imediato, com um pontapé que passou por cima (80′), mas já nada mudou: o Inter Milão venceu o Atl. Madrid em Itália e está em vantagem na eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões.